Ülkemiz, yılın ilk günlerinde Suriye’de rejimin devrilmesi ve ülkenin parçalanmaya başlamasıyla birlikte bölgemizdeki diğer ülkeleri de saran bir ateş çemberinin içine doğru hızla yol alıyor. ABD ve İsrail’in desteğiyle İran ve Filistin’e yönelik artan saldırılar, bölgede emperyalizmle işbirliği içerisindeki terör örgütlerini cesaretlendirirken üniter devletlerin bağımsızlığını ve bütünlüğünü her geçen gün daha fazla tehdit ediyor.

Yaşanan gelişmelerle eşzamanlı olarak Cumhur İttifakı tarafından gündeme taşınan “yeni çözüm” ve “yeni anayasa” süreçleri, emperyalizmin bölgeye yönelik planlarıyla uyum içerisinde gelişiyor. PKK’nin sözde “silah bırakma” adı altında yaktığı silahlarla, Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan kukla devlet için YPG’ye yığınak yapılıyor. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’ye “Osmanlı millet sistemini” dayatırken iktidar, “Türk-Kürt-Arap milleti” söylemlerini kullanmaya başlıyor.

KARŞIDEVRİM SALDIRISI YOĞUNLAŞIYOR

AKP-MHP-HÜDA PAR-BBP-VP ile beraber Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı DEM Parti ile birlikte genişleyen yeni ittifak dizilimi, emperyalizm destekli yeni ortaçağ karanlığında bir araya geliyor. 1923 Devrimi’nin tüm kazanımlarını tamamen yok etmeyi ve anayasal hukuku çiğneyerek muhalefetin tüm unsurlarını bastırmayı amaçlayan iktidar bloku, yeni anayasa açılımlarıyla üniter yapıyı ve ulus devleti ortadan kaldırmayı ve ümmet sistemine dayalı yeni Osmanlıcı hayallerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Dolayısıyla, ülkemizin emperyalizm tarafından çevrelendiği, içimizde ise Cumhuriyet düşmanı, karşıdevrim saldırılarının yoğunlaştığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz.

Olağanüstü koşullar, olağanüstü mücadele yöntemlerini ve araçlarını gerektirir. Ülkemiz böylesi bir sürecin içerisine itilmektedir. Yargılanma ve savunma süreçleri başta olmak üzere hukuksal süreçlerin tamamen siyasallaştığı, Cumhuriyetin kamucu-halkçı niteliğinin piyasacı-siyasal İslamcı bir tarzla yerinden edildiği ve en temel anlamıyla karşıdevrim saldırısının bu denli yoğunlaştığı bir süreçte, ülkemizin yurtseverlerinin ve cumhuriyetçilerinin asgari programda bir araya gelmesi ve toplumsal muhalefeti örgütleyebilmesi büyük önem ve aciliyet oluşturuyor.

MÜCADELEYE OMUZ VERMEK

24-25 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan ve geçtiğimiz günlerde kurultay kitabını çıkaran “Cumhuriyetçiler Kurultayı”, ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor koşullarda Cumhuriyetçilerin birliğini sağlama sorumluluğunu üstlenen bir adım özelliği taşımaktadır.

Kurultay boyunca tartışılan “Cumhuriyet nasıl kaybedildi?”, “Laikliği nasıl kazanırız?”, “Ülkemizi Emperyalizmin tahakkümünden nasıl kurtarırız?” ve “Ekonomide halk egemenliğini nasıl kuracağız?” başlıklı oturumlarda cumhuriyetçilerin öreceği “kurtuluş programının” temel hatları çıkarılmış oldu.

Tarihsel olarak da ispatlandığı üzere, başta Kemalist ve sosyalist cumhuriyetçiler olmak üzere ülkemizin iki ilerici damarının cumhuriyetçi bir program ekseninde bir araya gelmesinin ifadesi olan Cumhuriyetçiler Kurultayı’nın, emperyalizm destekli yeni ortaçağcı karşıdevrim saldırısına karşı toplumsal muhalefeti örgütleyebilen gerçek bir merkez haline gelebilmesi oldukça yaşamsal bir anlam taşımaktadır.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu zorlukları göz önüne aldığımızda, tüm cumhuriyetçilere düşen asli görev, cumhuriyetçilerin birliğini sağlamaya dönük çalışmaların birer parçası olmak ve yeni ortaçağ kuşatmasına karşı emekten yana bir cumhuriyet mücadelesine omuz vermektir.

KAAN EROĞUZ

ARAŞTIRMACI