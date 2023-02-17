Ev hayvanlarının kayıt altına alınma süresi uzatılmalı - N. Erdinç ORHAN

17 Şubat 2023 Cuma

Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip uygulanarak kayıt altına alınma süresi 31 Aralık 2022’de sona erdirildi.

Uygulama ev hayvanı popülasyonu, hareketleri ve hastalıklarının takip edilmesi yönleriyle kamusal açıdan önem taşımaktadır. Özellikle kedi ve köpeklerin sokağa terkinin önlenmesinde büyük faydalar sağlayacaktır.

Ancak ilgili yasa her ne kadar 2018 yılında çıkarılmış olsa da basın ve medya üzerinden bilgilendirme işi esas olarak son iki aya sıkıştırılmış oldu. Bu sürecin öncesinde mikroçip uygulatmış olan kedi/köpek sahiplerinin önemli bir bölümü, kayıt tamamlama işlemini yaptırmadıklarından cezai yaptırımla karşı karşıya kalmaktadırlar. Ayrıca hayvan sahiplerinin kayıt için son günleri tercih etmeleri ve oluşan aşırı yoğunluktan ötürü bir dizi sorun yaşandı. Bu derecede bir yoğunluk öngörülemediğinden, gelen talepler karşılanamadı, mikroçip ve pasaport tedariğinde sıkıntı yaşandı. Her ne kadar meslek örgütü ve bakanlık tarafından ara çözümler üretildiyse de zaman sınırlaması nedeniyle hedeflenen sonuçlara ulaşılamadı. Aşırı yüklenmeden dolayı PETVET sistemi genel olarak yavaşladı, zaman zaman kesintiye uğradı.

Halen yurtdışından ülkemize giriş yapanların yanlarında getirdiği kedi/köpeklerin giriş ve çıkışlarında nasıl hareket edileceği ve kayıt sistemi takibi konusundaki belirsizlikler devam etmektedir. Buna ek olarak yurtdışına çıkışlar ve şehirlerarası seyahatlerde de mikroçip şartı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

ÖZENDİRİCİ ADIMLAR

Ülkemizde bulunan kedi, köpek ve gelinciklerin henüz yarısı bile kayıt altına alınmamışken sürenin sonlandırılması uygulamanın amacına ulaşmasına büyük bir engeldir. Süre uzatılmasında yaşanan gecikme, sorunların büyümesine ve çok yönlü kayıplara neden olmaktadır.

Bu konuda kamu veya serbest tüm paydaşların büyük çabasıyla gündem oluşturulmasında önemli bir yol alındı. Kamuoyunda oluşan bir hassasiyet varken ve kedi/köpek sahipleri mikroçip uygulaması yaptırmak konusunda istekliyken bir an önce süre uzatımına gidilmelidir. Bununla birlikte, geriye dönük aksaklıkların giderilmesi için makul bir süre tanınması, cezai uygulamaların kaldırılarak her türlü kolaylaştırıcı adımın atılması, kedi/köpek sahiplerinin özendirilmesi için basın ve medyanın etkili şekilde kullanılması, uygulamanın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak diğer önemli adımlardır.

Programın başarıya ulaşması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir an önce harekete geçmesi ve meslek örgütleriyle sürdürülen işbirliğinin geliştirilerek devam etmesi gerekmektedir.

N. ERDİNÇ ORHAN

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANI