Karnı aç olanlarla gözü aç olanlar - Kaya Çetin
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “karnı aç olanlarla gözü aç olanlar” tanımlamasıyla sınıfsal çelişkiyi bir çırpıda bilincimizde öne çıkardı.
Bu sayede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, ekonominin başına getirilmesinden muradın, “kazların bağırtılmadan yolunması” beklentisi olduğunu fark ettik. Çünkü balık kavağa çıkmış; kaplumbağa hızını bile tutturamayan emek gelirleri, tavşan gibi kaçan fiyatların tozuna bile erişemez olmuştu.
Atalarımız “yiğidi öldür ama hakkını da teslim et!” demişler; Bakan Şimşek görüntü üzerinde yaptığı çalışmalarla kazların sesini en azından “katlanılabilir” düzeyde tutmayı bir süre başardı. Başardı ama yedikçe iştahı açılanlardaki doyumsuzluğun duvara toslaması kaçınılmazdı. Öyle de oldu.
Nasreddin Hoca’nın açlığa alıştırmaya çalıştığı eşeği nasıl öldüyse “karnı aç olanların” umutları da öldü sonunda. CHP’li belediyelerin şeffaf çalışmaları ve olup biteni görünür hale getirmesiyle kazlar yolunduklarını fark ederek dehşete düştü ve meydanlarda buluşmaya başladılar.
Meydanlara çıkanların en önemli kazanımları ne kadar kalabalık olduklarını fark etmeleri oldu. Şimdi artık en önemli görev Cumhuriyeti kuran partiye düşüyor.
KAYA ÇETİN
EĞİTİMCİ
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- Tutuklamayı reddeden hakime ceza!
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- Bahçeli'den 'yeni anayasa' çağrısı!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- 'Sen bilmez misin devrimciler korkmaz'
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Özel'den İBB'ye 'kayyum' iddiası!
- Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti