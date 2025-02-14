Olaylar ve Görüşler: Sosyal demokrat CHP ve parti okulu - Prof. Dr. Gazi Zorer

14 Şubat 2025 Cuma

İktidarı hedefleyen siyasi partiler doğal olarak temelde parti programlarında somutlanan bir fikrin, bir ideolojinin üzerine inşa edilir. Aslında amaç bu fikri, bu ideolojiyi, iktidar yapmak ve toplumu hedeflediği ideale ulaştırmaktır. Siyasal parti ise bir organizasyon olarak bu amaca ulaşmanın aracıdır.

Siyasal anlamda başarıya ulaşmak için öznel koşullar; toplumu kapsayıcı bir ideolojiye sahip olmak, çok iyi yönetilen katılımcı ve demokratik merkeziyetçi örgütlenmesi olan bir siyasi partinin varlığı ile birlikte, bu partinin, doğru stratejik planlamayı yaşama geçirmesidir. Nesnel olarak tabii ki ulusal ve uluslararası konjonktürel durum, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal gelişmeler, moda deyimle zamanın ruhu önemlidir. Ayrıca bu süreçte öznellikle nesnellik arasında köprü olabilecek, sağlıklı bir etkileşimi başarmak için de gerekli toplumsal işbirlikleri ve ittifakları kurabilmek, geniş bir kesimi ikna edebilmek çok değerlidir. Bu çerçevede iktidarı kazanmanın öznel iradesini oluşturan organizasyon olarak partinin fikri netliğinin oluşturulması, bu fikrin parti üyeleri arasında içselleştirilmesi ve her üyenin bir misyoner olabilmesi gereklidir.

PARTİ OKULUNUN AMACI

Bu niteliksel gelişimi sağlamak ve bilinçli, kararlı, hedefe kilitlenmiş güçlü bir fikri birlik sağlanması için parti okulu son derece gerekli, olmazsa olmaz bir gereksinim olarak görünmektedir. Özellikle sosyal demokrat partiler için böyle bir yapı ivedilikle kurulmuş olmalıdır. Sosyal demokrat parti okulu, bir yönü ile üyelerin ideolojik birliğini, aidiyet ve misyonunu geliştirirken diğer yönüyle topluma sosyal demokrat ideolojiyi yaymak için gerekli entelektüel faaliyeti ve kültürel çalışmaları sevk ve idare edebilecek, destekleyecek birikim ve kabiliyete de sahip olmalıdır.

Parti faaliyetleri içerisinde yer alan yoğun etkinlik programları dışında, eğitim faaliyetlerinin ayrı bir merkezde yoğunlaştırılarak üretkenliği artırmak için, parti okulu en iyi çözüm olarak değerlendirilebilir. Burada düzenlenecek entelektüel birikim aynı zamanda günün gelişen ve hızla değişen koşullarına uygun olarak gerekli revizyonları da gerçekleştirebilecek, böylece partinin gelişimine önemli düşünsel kaynak da sağlayabilecektir.

Parti okulunun amacı ne olmalı? Amaç, sosyal demokrat ideolojinin toplumda yaygınlaştırılarak taraftarlarını artırmak olmalıdır. Çoğunluğa ulaşarak iktidarı kazanmak için partiye ideolojik, politik destek sağlamak, toplumun refahını ve huzurunu elde etmek, eşitlik, özgürlük ve dayanışma ilkelerinin toplumsal yaşamda etkinlik kazanması için çaba sarf etmek, çağdaş eğitim ve uygarlık düzeyine ulaşmak için çalışmak, insan hakları temelinde, “Emek en yüce değerdir” anlayışı ile özgür, bağımsız bireylerden oluşan kapsayıcı ve katılımcı, demokratik bir toplum hayalini gerçekleştirmek için parti çalışmalarına destek vermek olmalıdır.

DÜŞÜNCE ÜRETİMİ TABANA YAYILMALI

Bu amaca ulaşmak için parti üyelerinden başlayarak amaçlanan gelişmiş toplum idealini sağlamak üzere sosyal demokrat dünya görüşünün içselleştirilmesi, yaygınlaştırılması amacı ile her türlü araçlardan yararlanarak eğitsel faaliyetler sürdürülmelidir. Bu faaliyetleri sürekli kılmak için yüz yüze eğitimlerin yanı sıra geniş kitlelere ulaşacak çevrimiçi eğitim yöntemleri ve sosyal medya olanaklarından yararlanılmalıdır. Toplumun kılcal damarlarına ulaşmayı hedefleyerek ilçe bazlı yetkin parti okulu şubeleri oluşturmak, mahallelerde yetiştirilecek önder partililer aracılığı ile sokak, sokak, ev ev bu ideali en geniş kitlelere ulaştıracak fikri üretimi gerçekleştirmek parti okulunun hedefi olmalıdır.

Ülkemizin sosyal demokrat partisi CHP’nin 14 yılı aşkın bir süredir faaliyette olan parti okulunun tabana yayılmayan sınırlı etkinlikleri, sonuçları itibarıyla oldukça yetersiz görünüyor. Var olan durum ile olması gereken arasında derin bir uçurum olduğu söylenebilir. Olması gerekene nasıl ulaşılabilir?

DEMOKRATİK ALTYAPI

Parti okulu, üyelerin parti faaliyetlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına katılarak kadın ve gençlik örgütlenmeleri ile, spor kulüplerinde, sanat, kültür, güzelleştirme dernekleri ile, yöresel dernekler, kooperatifler, sendikalar, meslek örgütlerinde çalışarak bu misyonu en geniş toplum kesimlerine ulaştırmak için yapılması gerekenleri ortaya koymalı, parti çalışmalarına projeler hazırlamalıdır.

Parti okulunun internet sayfası, YouTube kanalı, radyosu, güncel, etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürmelidir. Parti okulu esas olarak parti içi eğitim politikasını belirleyerek, ülke çapında faaliyetleri sevk ve idare etme, sürekli geribildirim alarak izleme, eğitim materyalleri üretme, başta eğitici çalışmalar olmak üzere merkezde yapılacak eğitim modüllerini gerçekleştirme, ilçelerde yürütülen eğitim faaliyetlerinde standardın sağlanması ve sürdürülmesini denetleme gibi fonksiyonları üstlenmelidir. Parti okulu “isteyenlere eğitim verme” şeklindeki edilgen bir anlayışı değil, herkese eğitimi ulaştırma hedefine yönelik etkin bir yaklaşımı hedeflemelidir. Parti okulu, ilçe örgütlerinde yer almalı, üyelere ulaşabilir ve kendisine ulaşılabilir olmalıdır. Tüm olanaklardan yararlanarak hedefe ilerlemelidir. Bunun için gerekli olan stratejik planlama ile geniş bir vizyon ortaya konulmalı, dinamik, sürekli gelişmeye ve yenilenmeye açık katılımcı demokratik bir altyapı kurulmalıdır.