Seçim öncesi son çağrı - Mustafa GAZALCI

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Yaşamsal bir seçimin eşiğindeyiz. Halkımız, yarın olağanüstü yetkilere sahip 13. cumhurbaşkanını seçecek. Bu sıradan bir seçim değil, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini belirleyen halkoylaması niteliğinde bir seçim.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, TBMM önderliğinde emperyalizme karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı’yla kuruldu. Ardı ardına yapılan devrimlerle kuruluşumuz pekişti. Ekonomiden eğitime her alanda çağdaş, ileri atılımlar yapıldı. Atatürk’ün öncülüğünde kısa sürede dünyada saygın bir ülke oldu. Davet üzerine Birleşmiş Milletler’e katıldı. 1946’dan sonra çok partili çoğulcu parlamenter sisteme geçti.

YİTİRİLENLER

21 yıllık AKP iktidarında, özellikle tek adam düzeninin egemen olduğu dönemde, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarını bir bir yitirdi. Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler yara aldı. Osmanlı dönemindeki gibi paramız pul oldu. Öğretim birliği içinde verilen laik, bilimsel Cumhuriyet eğitimi yok edildi. 14 Mayıs 2023’te yapılan seçimlerde, iktidar bloku, ne yazık ki türlü aldatmacalarla TBMM’de çoğunluk sağladı.

YAPILACAK İŞ

Bu durumda yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa, olacaklar bellidir. Bugüne değin izlenen yanlış, baskıcı politikalar artarak sürecektir. Demokrasi, özgürlükler kısılacaktır. Halk, emeğiyle geçinenler daha çok ezilecektir. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse, demokrasi yeniden yaşam bulacaktır. Sağcı partilerin etkili olduğu parlamento cumhurbaşkanı yetkileriyle dengelenecektir. Ülkemiz kutuplaşmaktan kurtulacak, barış egemen olacaktır. Batırılan ekonomi, eğitim canlanacaktır. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ve güçler ayrılığı yeniden sağlanacaktır.

Yarın yapılacak iş, laik Cumhuriyete bağlı bütün yurttaşların Kılıçdaroğlu’nu seçmek için sandığa koşmasıdır. İktidar, koltuğunu korumak için her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa başvurmaktadır. Devlet televizyonunu, medyanın büyük kesimini pervasızca kullanmaktadır. Bu karanlık gidiş, yurttaşların oylarıyla değiştirilebilir. Ülkemizin üzerine çökmüş karanlık dağıtılabilir. Bunun yolu, oylarımıza sahip çıkmak, yurtdışındaki yurttaşlarımızın isteğini, direncini göstermektir.

MUSTAFA GAZALCI

16. VE 22. DÖNEM DENİZLİ MV.