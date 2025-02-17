Aday belirleme halka somut program sunmaktır

17 Şubat 2025 Pazartesi

İşin gevezeliğini zamanı olanlar yapabilir, adayı şimdiden belirleme doğru mudur yanlış mıdır. Köprünün altında bu sular çoktan aktı gitti. Aday hızla belirleniyor. Ama Mansur Yavaş üzerinde de hızla spekülasyonlar bıkmadan usanmadan köpürtülüyor.



Yahu bir durun. CHP dışındakilerin beyinlerinde Yavaş konusunda binbir tilki dolaşıyor olabilir. Bunların hepsinin çıkacağı kapı RTE’nin yeniden seçimidir.

Yavaş, adaylık yarışına katılmayacağım dedi. Onu partisinden ayırdılar, diğer muhalefet partilerinin adayı bile yaptılar. 100 bin imza ile bağımsız adaylığını istediler. Bir AKP’ye geçmediği kaldı.

Henüz seçime en az iki yıl var ve zamanın ne getireceğini kimse bilmiyor. Mansur Bey de bunu söyledi.

Ama bugünkü somut koşullar neyi gerektiriyorsa CHP o adımı atmaya başladı.

EN SOMUT ADIM

Özgür Özel CHP liderliğine seçileli üç ayı geçti, diyebilirim ki üç ay içinde evet dokuz miting yapıldı, çoğu üreticilerle; iktidarın uygulamalarına yanıt verildi, her salı Meclis konuşmaları vs.

Erken seçim üzerine bol bol laf edildi.

Ama iktidara karşı ve iktidar için atılan en somut, doğru ve meydana okuyucu adım, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi kararıdır.

CHP yerel seçimlerden sonra 10 ay, yeni başkandan sonra 3.5 ay geçmiş milletin önüne az ve öz bir program koyamamıştır.

Durmadan erken seçim istiyorum demiş ama peki erken seçim istiyorsun da neden istiyorsun ve iktidarda ne yapacaksın sorusuna bir yanıt vermemiştir.

Gölge bakanları neden açıklamıştır, bilmiyoruz.

İKİ BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ

Nihayet şimdi bir programla ortaya çıkmaktadır: Cumhurbaşkanı adayı.

Hayatın cilvesine bakın ki, milletin seçebileceği, cumhurbaşkanı görmek isteyeceği iki aday da CHP’dendir.

Mansur Bey de Ekrem Bey de üretken politikalarıyla sevilen kişilerdir.

Ben bir ayrım yapmam, eninde sonunda biliyorum ki en seçilecek kişi sona kalacaktır. Doğru olan budur.

İkisinin de kazanıldığı takdirde iktidarda görev almaları, gerçekten Türkiye için en büyük birleştirici güç olur ve ülkeye çağ atlatacak bir etki yapar. Bu fırsatı ülke kaçırmamalı.

Daha şimdiden “Ekrem değil Mansur” veya “Mansur değil Ekrem” tapınmasına girecek CHP içindekiler ve taraftarlar hem partiye hem seçmene hem ülkeye en büyük zararı vereceklerdir.

Bırakın su yolunda aksın.

EN SOMUT ADIM, ADAY İLANI

Aday açıklama bir program ilanıdır aynı zamanda dedim.

İsmiyle cismiyle yaptıklarıyla seçmenin yakından izlediği cumhurbaşkanı aday, somut bir olgudur. Nutuk atmaya benzemez.

Soyut seçim istemekten somut seçim istemeye çıkılmıştır.

Aday etrafında bir iktidar mücadelesine girişilmektedir. Seçmen için daha somut bir adım atılamazdı.

Şüphesiz ki adayla birlikte bir Türkiye için az ve öz bir eylem programı da peşinden gelecektir.

Ama geniş seçmen kitlesi için en önemli olan adaydır, liderdir. İktidara gelince iyi şeyler yapacağına bir inanç vardır

