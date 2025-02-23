Yüzde 51 oyla Türkiye’yi yöneteceğini mi sanıyorsun
Ey İmamoğlu, ey CHP boşuna çabalıyorsunuz, zaten yüzde 51 asla alamayacaksınız buna olanak vermeyiz de diyelim aldınız, ülkeyi mi yöneteceğinizi sanıyorsunuz?
Şimdi bunu böyle söylesem okurların saldırısına uğrayabilirim. Geçen Cuma Halk TV’de 10 dakikalık bir soru yanıtta, bazı izleyicilerin sözlü saldırısına uğradım: Ne demek onu yapacaklar, bunu yapacaklar demek, karamsarlık yayıyorsun, bunu asla yapamazlar diyeceğine.
Aslında iktidarın ne yapabileceği üzerine bir bakıştı söylediklerim. Muhalefet, CHP, İmamoğlu, halk ne yapar, bunu bilemem ve bu farklı bir tartışma boyutu.
HÜDA PAR UZLAŞMASI YASAL, KENT UZLAŞISI YASAK
Zor bir seçim sürecine girdiğimizin herkes farkında. Tutuklamalar dur durak bilmiyor. Kent uzlaşısı, tamamen siyasi parti ve partilerin seçim kazanmak için uyguladıkları politikalara ilişkindir. Bu onların özgürlük alanıdır. Ama böyle bir özgürlüklerinin de olmadığını iktidar savcılarının soruşturmalarından görüyoruz. Artık muhalefet partilerinin ne yapıp yapamayacaklarına savcılar karar verecek. (Daha doğrusu bağlı oldukları güç merkezi, her neyse ve kimse orası.)
AKP, Türkiye’nin kuruluşunu, bugünkü varlığını tanımayan, ülkenin anayasal birliğini yerle bir edeceklerini söyleyen, geçmişinde ve içlerinde domuz bağı cinayetlerinin izi ve takipçilerinin bulunduğu bir parti ile iç içe, onu kucağında Meclis’e taşıyor. Savcı beylerin kılları kıpırdamıyor.
Ne “Böyle bir parti ile nasıl işbirliği yaparsın” diye sorabilirler ne de “Sen nasıl ülkenin varlığını tartışma konusu yaparsın, anlat bakalım” sorgusuna çekerler.
DİPLOMAN VAR, CEZASI
Cumhurbaşkanının diploması konusunda o kadar söylenti ortalıkta dolaşırken, bu söylentilere son verecek bir soruşturmaya konu olmazken şimdi savcılar Ekrem Bey’e bir de sahte diploma davası açabiliyor.
Görmüyor musunuz nereye gidildiğini?
Çamur at izi kalsın. Önemli olan itibarsızlaştırmak ve AKP seçmenine sakız çiğnetmek.
Sadece o mu? Kapı gibi diplomasına, bu sahte diye ceza bile verebilirler.
Bu, sen nasıl üniversiteyi bitirirsin, cezası olur.
İmamoğlu yarıştan çekilsin, eleştirilerine son versin, açtıkları altı davayı da hukuki zemine oturturlar ve hepsi bir bir düşer.
GİRİLEN YOLUN SONU YOK
Amaç bıktırmak, susturmak, sen ülkeyi yönetme hayalini kurma boşuna, diyerek, TÜSİAD’ın iki tepe yöneticisini bile saatlerce sorguya çektirerek, gidebilecekleri son noktanın küçük bir örneğini veren bir durumdan söz ediyoruz.
Çok hızlı seçim seyri içine girdik.
Ekonomi umurlarında değilmiş gibi davranıyorlar, Merkez Bankası’nda döviz biriktiriyorlar, onları seçime doğru harcayarak oy avcılığına çıkacaklar.
Seçmen yemezse de umurlarında olmayabilir, nihayet seçim kurulları tepeden tırnağa kontrollerinde, değil mi?
Yaptım, dedim oldu, ufukta görünen yazı.
CHP ve muhalefet partileri için en önemli çıkış, halkın mümkün olduğu kadar her kesimini örgütlemekten geçiyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- CHP'den flaş yalanlama
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- 'Artık gerisini siz bulun Sayın Bakan...'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı