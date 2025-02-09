Zorluk derecesi yüksek problem

09 Şubat 2025 Pazar

Zorluk derecesi epey yüksek bir problemi çözmeye çalışıyor CHP: Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Bu konuda yazmayacaktım ama okurlar rahat bırakmıyor, ayrıca CHP dışında, seçimde etkili olacak ama henüz tartışılmayan ikinci bir taraf daha ortaya çıktı: İYİ Parti ve diğerleri. İYİ Parti hooop durun bakalım, kendiniz seçim hadi destekleyin diye bizin önümüze koymanız ayıp oluyor. Turhan Çömez ekranlarda anıpsatıp durdu. Liderleri Dervişoğlu da dokundu.

Evet muhalefet partilerinin de burada söz hakkı olunca... Onlar da destekleyecekleri adayı görmek istiyor. Bir ittifak olacak mı kurulacak mı, yoksa CHP seçmeni sandıkta birleştireceğiz mi diyecek.

Bütün bunlar erken ama herkesin sepetinde sessiz duruyor sorular.

GÖNÜL KIRGINLIĞI SORUNU

Okurlar dedim, Levent Özkılıç önemsenmesi gereken bir konu açtı:

Cumhurbaşkanlığı konusunda önseçim yapmak çok iyi iki yumurtayı tokuşturmaya benzer ikisi de yara alır yumurtacı da zarar eder. Adayı yarıştırıp birini galip diğerini mağlup ilan ettiğiniz anda partiyi parçalarsanız. Kaybeden adayı asla rahat bırakmazlar yenilgi duygusuna gerek yok.

Evet tüm CHP üyelerinin katılacağı önseçim iyi de birincilik ikincilik gönül kırıcı da sonuçlanabilir.

En sonunda herhalde bu sistemde iki aday yarışacak. Adaylara parti meclisi onay verecek. Bilemediniz üç veya dört aday da olabilir ama aslında gerçekten kimlerin yarışacağı belli.

İTİRAZ, ÖNEMLİ SORUN

Mansur Bey henüz erken itirazında bulunuyor. Bunun arkasında belki de CHP’li üyeler dışarıdan geldiğim ve geçmişimde ülkücülük olduğu için beni seçmezler düşüncesi yatıyor olabilir.

Bu düşünce aday olarak önseçime katılmama duygusunu da tartıştırmaya başladı.

Böyle bir durumda önseçim yapmanın da anlamı kalmaz.

Üyeler Mansur Bey’e böyle mi bakar? Yoksa önemli olan, seçmenden en büyük desteği alacak aday kimse onu mu görmek isterler. Şüphesiz önyargılardan arınarak konuya bir numaralı memleket meselesi olarak yaklaşan bir bilinç egemen olmalı.

CHP dışındaki muhalefetteki partilerin tutumları bilinmiyor.

Mesela diyelim Ekrem Bey öne çıktı aday olarak.

SİYASET SÜRPRİZLERE AÇIK

Diğer partiler Mansur Bey etrafında birleşme girişiminde bulunurlar mı? Siyasetin nelere gebe olduğu yanıtı önceden bilinmeyen başka bir zorluk derecesi yüksek problemdir.

Ancak geniş bir eğilim yoklamasıyla bazı veriler elde edilebilir.

Başka bir zorluk derecesi yüksek konu da iktidarın, yani Saray’ın ne yapacağıdır.

Şüphesiz muhalefeti ve adaylarını “parçalamak” için elinden geleni yapacağı açık.

Amerikalılar olsa yöntem olarak şöyle yaklaşırlar:

Bütün olasılıkları konu öbekleri başlıkları altında sıralarlar ve gerçekleşmesi en zor olasılıklar da kümelere girer.

Sonra olasılıklar en güçlüden en zayıfına doğru sıralanır.

Bu problem çözümünde bir yol haritası ortaya koyar.

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Bence konuya yeniden çok yönlü yaklaşmakta yarar var.

Gerçek diye bir şey yoktur, en doğru sandığımız yola yaklaşım vardır.

Sürpriz gelişmeler de her zaman politikaları değiştirme özelliğine sahiptir