24 Nisan 2022 Pazar

22 Nisan 2022 tarihli yazımda sözünü ettiğim, 24 Mayıs 2017 günü sitemde (ozdemirince.com) yayımladığım Allah Adına Yönetmek başlıklı yazımın giriş bölümünü bilginize sunuyorum. Uzun yazının tamamını, Sonun Sonu (Eksik Parça Yayınları, 2019, s.20-31) adlı kitabımda okuyabilirsiniz. Beş yıl sonra bu karanlık yolculuğun neresindeyiz bir bakalım.

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Boualem Sansal’ın Allah Adına Yönetmek (*) adlı bir kitabını okuyup bitirdim... Sanki kitabı ben yazmışım gibi.

“Boualem Sansal, Cezayirli. Fransızca yazan bir romancı. Toplumla ilgili sorunların yorumlanmasında, sosyologlardan, felsefecilerden daha çok edebiyatçılara güvenirim. Kitap bir iki ayrıntı dışında beni hayal kırıklığına uğratmadı. 2013’te yayımlandığı ve bu tarihten önce yazıldığı için Türkiye hakkındaki yorumları, günümüzün gerçekleriyle uyuşmuyor ama, bütün İslamcı iktidarlar için söylediği ‘Allah adına yönetmek’ iddiası Türkiye için de tam anlamıyla geçerli. İslamcı iktidarlar Allah adına yönettikleri için rahatlıkla yalan söyleyebiliyorlar ve kolayca takıyye bukalemununa dönüşebiliyorlar. Allah adına yönettikleri için sorumluluk duygusundan kesinlikle yoksunlar, bu dünyaya ait bütün denetçi kuruluş ve aygıtları yok etmeyi hedefliyorlar.

Allah adına yönetmek, kimseye hesap verilmediği için millet adına yönetmekten daha kolay. Allah adına yönetenler, ‘Millet’e hesap vermemek için, gün gelir, parlamentoyu ve seçimi gereksiz yük olarak görürler.

Allah adına yönetenler, onu, peygamberini ve Kutsal Kitabını (hesap soramayacaklarını bildikleri için) hiç umursamazlar. Çekinmezler çünkü çekinmeleri gereken halkı dinsel hurafelerin afyonuyla uyutmuşlardır. Bütün bunları yapanlardan anayasa ve yasalara saygı beklemek saflık olmaz mı?

AKP ve onun ebedi başkanı (şefi) R.T. Erdoğan, Türkiye’yi 15 yıldır Allah adına yönetiyordu. Erdoğan artık hem Cumhurbaşkanı hem AKP’nin seçilmiş genel başkanı. Böylece, tam anlamıyla, Necip Fazıl’ın Başyüce’si oldu. Artık kimseye hesap vermeden herkesten hesap sorabilir, her konuda hüküm verebilir, her konuda kararname çıkarabilir. Nitekim AKP Genel Başkanlığı’nı devralmadan bir gün önce kültür ve sanat alanına giren konularda (yani ‘bizim çöplükte’) esti gürledi. Bizim mesleğin mezhebinde boyun eğmek, boyunduruk taşımak olmadığı için, alanımızı korumak zorundayız.

Bugünkü konumuz şu: R.T. Erdoğan’ın TÜRGEV tarafından 2015’te kurulan ve bu yıl öğrenci almaya başlayacak olan İbn Haldun Üniversitesi’nin açılışında yaptığı konuşma (19.05.2017). Bugün artık AKP Genel Başkanı da olan R.T. Erdoğan’a o gün oğlu Bilal Erdoğan ile kızları Esra Albayrak ve Sümeyye Bayraktar eşlik etmiş. Tunus’un Müslüman Kardeşleri olan En-Nahda (Reform) hareketinin lideri Raşid Gannuşi de açılışa davetli imiş... Gannuşi’nin açılışta bulunması son derece önemli ve simgesel. Bir İslamcı meydan okuma!

AKP Genel Başkanı Erdoğan o gün yaptığı konuşmada başta İbn Haldun olmak üzere birçok netameli konuya değinmiş. En sonda söylemem gerekeni başta söyleyeceğim: Bir insan, danışmanlara, metin yazarlarına gereksinim duyacağı konularda (denetleyemeyeceği için) kesinlikle konuşmamalı. Yanlış konuşması durumunda saygınlığı zedelenir, inanılır olmaktan çıkar.”

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Daha önce birçok kez yazdım, Allah adına yönetmenin yalın anlamı şu: Siyasi iktidarın kaynağı doğa üstü ilahi hukuk ise buna adıyla-sanıyla teokrasi denir ki artık egemenlik halka ya da millete değil sadece Allah’a aittir. Tanrı toplum düzenini ve onun korunması amacıyla iktidarı yaratırken, aynı zamanda iktidarı kullanacak olanı da belirler. Burada söz konusu olan ya bir kişi ya da bir hanedandır. (**) Buna monarşi denir. Demokrasi öncesi yönetim tarzıdır. R.T. Erdoğan faiz konusunda “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu.” Dedi mi? Dedi! “Naslar”, Allah’ın ve peygamberin kelamı anlamını taşır. Bu, R.T. Erdoğan’ın yönetim anlayışının Kuran’dan kaynaklandığının somut ifadesidir. Artık ne TBMM ne de demokrasi vardır. Erdoğan artık bir monarktır. “Geçmiş ola!” mı? Hayır! Ya Erdoğan ya da anayasa ve demokrasi!





(*) Gouverner au nom d!Allah - Islamisation et soif de pouvoir dans le monde arabe, Gallimard, 2013, Folio 2016.

(**) Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, 10. basım 2005, s.89.