İster anla ister anlama

07 Nisan 2024 Pazar

Başyüce başta olmak üzere 31 Mart 2024 günü ağır sıklet boks maçında yaşadıkları nakavtta hangi yumruk ve yumrukların etkili olduğunu gizlemeye çalışmaları çok şaşırtıcı. Önce onların teşhislerini dinleyelim; ben de eski bir boksör olarak gerçek nedir açıklarım.

Yeni Şafak gazetesi şöyle bir değerlendirme yapmış: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘kibir hastalığı’ vurgusuyla yerel seçim değerlendirmesi: Ya toparlarız ya da buz misali eririz. AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin sandığa küsmesine hayat pahalılığının ve enflasyonun neden olduğuna vurgu yaptı. ‘Kibir hastalığı’ vurgusuyla özeleştiride de bulunan Erdoğan, hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız’ dedi.”

R.T. Erdoğan uğradığı bozgunun gerçek nedenini nedense anlamak istemiyor ya da itiraf etmeye gücü yetmiyor. Bozguna sadece yoksulluğun ve emekli yığınların öfkesinin, dolayısıyla enflasyon ve ekonominin yol açtığını sanıyor ama bozgunun nedenini anlayanlar da var.

EKONOMİ YENİLGİNİN GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL

Basından aktarıyorum: “AKP’nin yerel seçimlerdeki yenilgisi sonrası MYK önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Seçim yenilgisinin nedenlerine ilişkin toplantıda yapılan değerlendirmelerde, ‘yenilginin en önemli nedeninin ekonomi olduğuna’ yönelik söylemlere Bakan Şimşek’ten itiraz geldiği belirtiliyor. Şimşek’in, toplantıda, ekonomi politikasına ilişkin sunum yaptığı ve gelecek dönem hedeflerini anlattığı ifade edilirken, yerel seçimlerde alınan sonucun tek nedeninin ‘ekonomiye bağlanamayacağını’ dile getirdiği kaydediliyor. Büyükşehirlerde ve illerde seçim yenilgisinin ‘farklı nedenlere dayandığını’ söyleyen Şimşek’in, bu nedenlerden ‘yalnızca birinin ekonomi olduğu’ savunusunu yaptığı kaydediliyor. Şimşek’in, toplantıda, gerçeği söylemi ve ‘Günah keçisi sadece ekonomi değil. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var’ dediği söyleniyor.”

Normal düzenlerde vatandaş ekonomik durumun nereden kaynaklandığını bilirse bu sıkıntıya katlanmasını da bilir. Ama ekonomik sıkıntı ve yoksulluğun nedeninin yaptırılan havaalanlarının, otoyolların, köprülerin yol açtığı yağma ve soygun düzeninin ürünü olduğunu sonunda öğrenirse (öğrenince) bu düzeni değiştirmek için külah değiştirir. Sen istediğin kadar kadrolu ve ödenekli seçmen kitlesi yarat buz gibi, kar gibi erirsin. Mehmet Şimşek toplantıda “Yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var” diyor ya bunun ne anlama geldiğini eşeleyelim:

Cumhuriyet düşmanlığı yapan kim? Şeriat övgüsü yapan kim? Halifelik düşleri kuran kim? Adliye koridorlarında “Şeriat isteriz” diye tepinenleri alkışlayan kim? Bakanlıkları tarikatlara teslim eden kim? Laik okullara imamları sokan kim? Kuruluş amaçları din adamı yetiştirmek olan imam hatip okul ve liselerini temel öğretim kurumları haline getiren kim? “Liyakat” kavramını ayaklar altına alarak devlet kadrolarını imam hatip mezunlarına peşkeş çeken kim? Cumhuriyetin kurduğu fabrikaları batan geminin malı gibi eşe dosta satan kim? Devlet limanlarını, askeri sanayi fabrikalarını Araplara satan kim? Koruma ordusuna, Saray harcamalarına milyarlar döken kim? Devleti devletsizleştiren, devleti özelleştiren kim? Halkın tamamını “Karatepeli” sanan kim?

Bir de kazanan tarafa bakalım: Meydanlarda yukarıda sorulan soruları sordu ve sorumlunun Başyüce ve AKP’si olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi, laik ve devrimci akıl yol gösterdi.