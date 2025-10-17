Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın yeni satranç tahtası: Nadir elementler
Özlem Yüzak
Son Köşe Yazıları

Dünyanın yeni satranç tahtası: Nadir elementler

17.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Nadir elementler konusu Türkiye’de kamuoyunun gündemine CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden hemen önce “Pazarlık konusu yapılacak” diye getirildi. O zaman “Türkiye piyon mu olacak stratejik ortak mı?” başlıklı yazımda konunun önemini yazmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada “ABD ile nadir elementler konusunda bir anlaşma yok, biz üreteceğiz” dedi. Tabii neler olacağını bilmiyoruz. Gerçekten öyle mi olacak? Yoksa perde arkasında başka pazarlıklar mı yürütülüyor? Kesin olan bir şey varsa, o da dünyanın gözü nadir elementler üzerinde. Bakın nasıl?

Küresel enerji denkleminde sessiz ama sarsıcı bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm petrol, doğalgaz ya da kömürle değil; nadir elementler üzerinden yürüyor. Elektrikli araçlardan füze sistemlerine, rüzgâr türbinlerinden akıllı telefonlara kadar modern yaşamın tüm sinir uçlarını bu elementler belirliyor. Ve dünya, Çin’in attığı bir adımın küresel ekonomiyi nasıl sarstığını şimdi çok daha net görüyor ve görecek... Çünkü kritik minerallerin, özellikle de nadir toprak elementlerinin merkezi Çin. Ülke, üretimin yüzde 60’ını, işleme kapasitesinin ise yüzde 90’ını elinde tutuyor. ABD’nin Çin’e getirdiği kısıtlamaların ardından Pekin’in ihracat kontrollerini sıkılaştırması, küresel tedarik zincirlerini sarstı. İlk alarm zili Avrupa’da çaldı: Almanya başta olmak üzere otomotiv sanayisi, mıknatıs ve batarya tedarik zincirlerinin dar boğaza girmesiyle üretim kesintisi riskiyle karşı karşıya kaldı. Üretim bantları yavaşladı. Avrupa Birliği Çin’e diplomatik baskı yaparken “bağımlılığı azaltma” stratejisini hızlandırdı. Ama bunun sadece başlangıç olduğunu herkes iyi biliyor.

HİNDİSTAN: SESSİZ AMA KARARLI BİR STRATEJİ

Krizin ilk sinyalini alanlardan biri Hindistan oldu. Çin’e lityum, nikel, kobalt ve nadir elementlerde yüksek derecede bağımlı olan Hindistan, hızla tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye yöneldi.

- Kanada ile serbest ticaret görüşmeleri,

- Avustralya ve Arjantin’le anlaşmalar,

- Peru ile 2026 başında tamamlanması beklenen kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması...

Peru, neodimyum, praseodimyum, terbiyum gibi stratejik mineraller açısından zengin. Hindistan bu hamlelerle yalnızca hammaddeye değil, ortak madencilik ve teknoloji üretimine dayalı bir stratejik ağ kuruyor. Tamil Nadu gibi sanayi merkezlerini bu yeni zincirin düğüm noktaları haline getirmeyi planlıyor.

PERU VE LATİN AMERİKA SAHNEYE ÇIKIYOR

Peru’nun çağrısı önemli: Hindistanlı şirketleri sadece yatırım yapmaya değil, ortak keşif, işleme teknolojisi ve lojistik entegrasyona davet ediyor. Bu yalnızca bir ticaret anlaşması değil, Çin’e bağımlılığın azaltılmasına dönük yeni bir jeoekonomik eksenin kurulması anlamına geliyor.

Latin Amerika’nın lityum üçgeni -Arjantin, Şili, Bolivya- ve Peru gibi ülkeler, küresel temiz enerji dönüşümünün sessiz merkezleri haline geliyor.

KANADA’NIN OYUNU: MADENCİLİK ANLAŞMALARI

Kanada da bu tabloda kritik bir aktör. Hem büyük bir tedarikçi hem de madencilik sektörünü koruyan agresif ticaret anlaşmalarıyla öne çıkıyor. Endonezya ile imzalanan CEPA anlaşması örneğinde olduğu gibi Kanada madencilik şirketlerine güçlü koruma ve ne yazık ki çevre ve toplumsal konulara ise sınırlı yer veren bir model izliyor. Bu da rekabetin yalnızca arzda değil, değer zincirinin kimin kontrolünde olacağı konusunda yaşanacağını gösteriyor.

AFRİKA: YENİ PAYLAŞIM ALANI

Çin’in nadir element piyasasındaki tekeli sarsıldıkça, gözler yalnızca Latin Amerika’ya ya da Hindistan’a değil, Afrika’ya da çevrildi. Çünkü kıta, dünyanın bilinen kritik mineral rezervlerinin yaklaşık üçte birine sahip. Henüz tam kapasiteye ulaşmamış olsa da bu zenginlik, yeni bir küresel paylaşım alanı haline geliyor.

Güney Afrika’daki Steenkampskraal sahasında nadir toprak üretimine yönelik büyük bir yatırım programı devreye alındı. Çin ve ABD şirketleri, Malawi, Angola ve Tanzanya gibi ülkelerde yeni madencilik projelerine talip. Nijerya hükümeti, kaçak lityum madenciliğini durdurup yabancı yatırımcılara kapılarını yeniden açtı. Kısacası Afrika, bu “sessiz savaş”ta artık yalnızca kaynak sağlayıcısı değil; büyük güçlerin rekabet alanı.

TÜRKİYE BU TABLODA NEREDE DURACAK?

Bu büyük küresel satrançta Türkiye’nin önünde stratejik bir kart var: Beylikova’daki dev nadir element rezervi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “ABD ile bir anlaşma yok, biz üreteceğiz” dedi. İyi de “üretmek” ne anlama geliyor? Eğer bu üretim sadece hammadde çıkarıp ihraç etmekten ibaretse, geçen yazımda da belirttiğim gibi Türkiye bu oyunda yalnızca piyon olur. Ve tabii çok çok yazık olur...

İlgilenenler için: https://www.cumhuriyet. com.tr/yazarlar/ozlem-yuzak/kullanislipiyon-mu-olacagiz-stratejik-ortak-mibeylikova-2438342

İlgili Konular: #Çin #afrika #Kanada #madenci #nadir elementler

Yazarın Son Yazıları

Dünyanın yeni satranç tahtası: Nadir elementler

Nadir elementler konusu Türkiye’de kamuoyunun gündemine CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden hemen önce “Pazarlık konusu yapılacak” diye getirildi.

Devamını Oku
17.10.2025
Gazze... Küresel vicdanların da savaş

“Eğer ateşkes kalıcı bir barışa evrilemezse, bu savaş yalnızca Gazze’yi değil, Batı ittifakının meşruiyetini ve küresel düzeni de sarsmaya devam edecek...”

Devamını Oku
10.10.2025
Çare: Alışmamayı öğrenmek…

Şu son bir yıl içinde yaşadıklarımızı diyelim beş yıl önce yaşasaydık herhalde “Olağanüstü günlerden geçiyoruz” derdik.

Devamını Oku
03.10.2025
Kullanışlı piyon mu olacağız? Stratejik ortak mı? Beylikova...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın New York’ta yaptığı görüşme, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, küresel dengeler açısından da kritik.

Devamını Oku
26.09.2025
Sıfır noktası...

Bir süredir gözüm Nepal’deki gelişmelerde...

Devamını Oku
19.09.2025
Kaç Türkiye? Kimin gündemi?

Moda Caddesi’nden Kadıköy Rıhtım’a doğru yürüyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasiler neden çöküyor (2)

Erdoğan AKP’si; karşısındaki tek önemli muhalefeti yani CHP’yi işlevsizleştirmek için elindeki tüm yetki ve yargı güçlerini kullanıyor.

Devamını Oku
05.09.2025
Demokrasiler nasıl çökertiliyor (1)

Önce şunu görmeliyiz...

Devamını Oku
29.08.2025
CHP’nin yükü, hepimizin yükü

"CHP’nin üzerindeki yük öyle ağır ki özgür; laik, demokratik bir ülke olma mücadelesini tek başına omuzladı."

Devamını Oku
22.08.2025
24 yıl...

Neredeyse çeyrek asır...

Devamını Oku
15.08.2025
Çürüme... Çözülme... Sahteliğin anatomisi

Sahte diplomalar, sahte ehliyetler, sahte sağlık raporları...

Devamını Oku
08.08.2025
Gazze... Açlık, sessizlik ve ahlaki felç

Seyrediyoruz. Kimi insanlığın geldiği noktadan utanarak, kimi umarsızca sanki bir film seyreder gibi...

Devamını Oku
01.08.2025
Yangın... Kuraklık... Rant: Türkiye’nin iklimle sınavı

Tam bitti derken yeniden başlıyor. Rüzgârın hızına göre şiddetleniyor; ortalığı yakıp kavuruyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Şu zeytin ile derdiniz ne?

Şaşırdık mı? Hayır...

Devamını Oku
18.07.2025
TRT’den CHP duruşmaları mı?

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların sonu gelmiyor. Belli ki yaz böyle geçecek.

Devamını Oku
11.07.2025
Toplumu germek, muhalefeti susturmak: AKP’nin elindeki yegâne kozu

Çünkü çözüm üretemiyor. Çünkü halkın sorunlarına yanıt veremiyor.

Devamını Oku
04.07.2025
Zeytin... Bir talanın jeopolitiği

“At izinin it izine karıştığı” günlerden geçiyoruz yine.

Devamını Oku
27.06.2025
İran’a saldırı hazırlığı mı? Neden?

Daha sular durulmadan Ortadoğu yeniden karıştırılmaya çalışılıyor...

Devamını Oku
13.06.2025
Bu bayram...

“Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar” dedi ve ekledi CHP lideri Özgür Özel...

Devamını Oku
06.06.2025
Nasıl bir eğitim?

Sadece anayasal hakkı olan barışçıl protesto hakkını kullandıkları için hapiste tutulan üniversite öğrencileri olan bir ülke...

Devamını Oku
30.05.2025
Sosyalist Enternasyonal İstanbul’da... Dünya solu ne yapmalı?

O kadar fazla sistematik saldırı altındayız ki... Kimi zaman büyük resmi görebilmek için yaşananları alt alta sıralamak önemli...

Devamını Oku
23.05.2025
‘Çözüm süreci’ ve sonrası

Barışı uzak bir hayal olmaktan çıkarmak hiç kolay değildir, en azından bizim coğrafyada.

Devamını Oku
16.05.2025
Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Devamını Oku
09.05.2025
Siz gidene kadar...

Siz gidene kadar...

Devamını Oku
02.05.2025
Deprem ensemizde: 40 milyar dolarlık sessizlik

Deprem ensemizde: 40 milyar A dolarlık sessizlik

Devamını Oku
25.04.2025
Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Devamını Oku
18.04.2025
Tarife savaşının şifreleri

Tarife savaşının şifreleri

Devamını Oku
11.04.2025
Uyanış...

Uyanış...

Devamını Oku
04.04.2025
Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

Devamını Oku
21.03.2025
Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Devamını Oku
14.03.2025
Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Devamını Oku
07.03.2025
Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Devamını Oku
28.02.2025
‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

Devamını Oku
21.02.2025
Doğru hamle...

Doğru hamle...

Devamını Oku
14.02.2025
Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Devamını Oku
07.02.2025
Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Devamını Oku
31.01.2025
Alıştık ey halkım...

Alıştık ey halkım...

Devamını Oku
24.01.2025
Çıkış yolu: Tam seferberlik

Çıkış yolu: Tam seferberlik

Devamını Oku
17.01.2025
Buzdağının görünmeyen yüzü

Buzdağının görünmeyen yüzü

Devamını Oku
10.01.2025