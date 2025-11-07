Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mamdani, İmamoğlu... Küresel solun yeni sınavı
Özlem Yüzak
Son Köşe Yazıları

Mamdani, İmamoğlu... Küresel solun yeni sınavı

07.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, yalnızca Amerika’daki Demokratlar için değil, tüm dünya için bir mesaj verdi: “Değişim hâlâ mümkün.” 34 yaşındaki bu genç, Müslüman ve Güney Asya kökenli siyasetçi; yıllardır gerileyen sol değerler adına, küresel ölçekte yankı uyandıran bir zafer kazandı. Uganda doğumlu, Hindistan kökenli, göçmen bir ailenin çocuğu olan Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı olarak tarihe geçti. Üstelik yalnızca kimliğiyle değil, siyasete bakışıyla da farklı bir sayfa açtı: “Zenginlerden daha fazla vergi, herkese ulaşılabilir barınma ve çocuk bakımı, adil bir şehir.”

Mamdani’nin zaferi, sadece New York’un değil, yeni bir sol kuşağın zaferi. 2008’de Obama’nın başlattığı ilham dalgasını bu kez eşitlik, adalet ve gençlik enerjisi üzerinden yeniden üreten bir figür. Seçim kampanyasında binlerce gönüllüyle sokaklarda, sosyal medyada, camilerde ve mahalle pazarlarında yürüttüğü taban hareketiyle New York’un kalbini kazandı.

BİR BAŞKA KENTTE, BİR BAŞKA HİKÂYE

Mamdani’nin öyküsü, Türkiye’den bakıldığında da tanıdık. İstanbul’da altı yıl önce Ekrem İmamoğlu da benzer bir güç dengesi içinde seçilmişti.

Tıpkı Mamdani gibi, adil yönetim, gençlik enerjisi ve kutuplaşmadan uzak bir dil sayesinde kazanmıştı. Ve tıpkı Mamdani gibi, o da iktidarın ekonomik baskılarıyla sınanmıştı. 8 aydır hapiste. Yalancı tanıklıklarla, türlü baskılar ile etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçılar yaratılarak... Çeperindeki herkesin her an gözaltına alınma olasılığı ile geçiyor günler haftalar. Dün güne gazetecilerin apar topar evlerinden alınarak ifadeye çağrılması ile uyandık. Çünkü hâlâ Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü rakip İmamoğlu. Dönelim Mamdani’ye.

Bugün Trump yönetimi, New York’un federal fonlarını kısmakla tehdit ediyor.

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi. Mamdani’ye yönelik bu hamle, yalnızca mali değil, siyasi bir mesaj niteliğinde: “Sen bizim çizgimize uymuyorsan seni cezalandırırız.”

Bu yöntem, otoriter popülizmin uluslararası ortak diline dönüştü. Göreve 1 Ocak’ta başlayacak olan Mamdani’yi ciddi zorluklar bekliyor. Valilik ve eyalet meclisi bütçe kontrolünü elinde tutarken iş dünyası ve bazı Yahudi toplulukları kendisine mesafeli.

BİR DÖNÜM NOKTASI: KÜRESEL SOL YENİDEN Mİ DOĞUYOR?

Mamdani’nin seçimi, sol siyasetin küresel ölçekte bir yeniden doğuş potansiyeli taşıyor.

Güney Afrika’dan Hindistan’a, Senegal’den Türkiye’ye kadar genç kuşaklar onun hikâyesinde kendilerini görüyor:

Yolsuzluklardan, eşitsizlikten ve içe kapanmış, yaşlı politikacılardan bıkmış bir kuşak.

Onun başarısı, “Sistemin dışında da kazanılabilir” duygusunu güçlendirdi. Zohran Mamdani’nin kazandığı başarı şunu anlatıyor: Siyaset yeniden insana dönmeli.

Adalet, ulaşılabilir yaşam, umut, ortak akıl... Bu değerler artık “ütopik” değil, zorunlu.

Tıpkı İstanbul’da, tıpkı New York’ta olduğu gibi. Dünyanın farklı şehirlerinde yükselen bu yeni kuşak liderler, aynı dili konuşuyor: “Değişim tabanda başlar, korkmadan inşa edilirse kalıcı olur.”

Şunu da vurgulayalım. 4 Kasım 2025 yerel seçimleri ABD’de hem Trump sonrası Cumhuriyetçi Parti’nin dayanıklılığını hem de Demokratların toparlanma potansiyelini test eden ilk büyük sınav. Başkan Trump bu seçimlerde doğrudan aday değildi ancak New York belediye başkanlığı ve Virginia ile New Jersey valilikleri üzerindeki yarışlar, onun yönetimine bir tür referandum olarak görüldü.

Sonuçlar, Trump’ın 2024’te oluşturduğu seçmen koalisyonunun çözülmekte olduğuna işaret ediyor. Cumhuriyetçiler açısından endişe verici gelişme, Virginia ve New Jersey’de Demokratların çift haneli farklarla kazanması. New Jersey’de Mikie Sherrill, kampanya boyunca Trump’a yönelik tepkiden yararlanarak Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli’yi yüzde 13 farkla yendi. Virginia’da Abigail Spanberger, özellikle banliyö ve Hispanik seçmenler arasında büyük artış göstererek tarihi bir zafer elde etti. Demokratlar, 2024’te Cumhuriyetçilere yönelen Latin kökenli seçmenleri yeniden kazandı.

Yeniden açmazlara dönersek... Küresel solun önünde zorlu bir sınav var: Umudu kalıcı bir dönüşüme çevirmek.

İlgili Konular: #Erdoğan #Trump #Zohran Mamdani

Yazarın Son Yazıları

Mamdani, İmamoğlu... Küresel solun yeni sınavı

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, yalnızca Amerika’daki Demokratlar için değil, tüm dünya için bir mesaj verdi: “Değişim hâlâ mümkün.”

Devamını Oku
07.11.2025
103. yıl...

Buruk, öfkeli ama öte yandan coşkulu..

Devamını Oku
31.10.2025
Savaş uçakları yetmez: Türkiye’nin teknoloji egemenliği sınavı

Türkiye ara çözümlere sıkışırken dünya “neoprime” savunma çağına giriyor.

Devamını Oku
24.10.2025
Dünyanın yeni satranç tahtası: Nadir elementler

Nadir elementler konusu Türkiye’de kamuoyunun gündemine CHP tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump görüşmesinden hemen önce “Pazarlık konusu yapılacak” diye getirildi.

Devamını Oku
17.10.2025
Gazze... Küresel vicdanların da savaş

“Eğer ateşkes kalıcı bir barışa evrilemezse, bu savaş yalnızca Gazze’yi değil, Batı ittifakının meşruiyetini ve küresel düzeni de sarsmaya devam edecek...”

Devamını Oku
10.10.2025
Çare: Alışmamayı öğrenmek…

Şu son bir yıl içinde yaşadıklarımızı diyelim beş yıl önce yaşasaydık herhalde “Olağanüstü günlerden geçiyoruz” derdik.

Devamını Oku
03.10.2025
Kullanışlı piyon mu olacağız? Stratejik ortak mı? Beylikova...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın New York’ta yaptığı görüşme, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, küresel dengeler açısından da kritik.

Devamını Oku
26.09.2025
Sıfır noktası...

Bir süredir gözüm Nepal’deki gelişmelerde...

Devamını Oku
19.09.2025
Kaç Türkiye? Kimin gündemi?

Moda Caddesi’nden Kadıköy Rıhtım’a doğru yürüyorum.

Devamını Oku
12.09.2025
Demokrasiler neden çöküyor (2)

Erdoğan AKP’si; karşısındaki tek önemli muhalefeti yani CHP’yi işlevsizleştirmek için elindeki tüm yetki ve yargı güçlerini kullanıyor.

Devamını Oku
05.09.2025
Demokrasiler nasıl çökertiliyor (1)

Önce şunu görmeliyiz...

Devamını Oku
29.08.2025
CHP’nin yükü, hepimizin yükü

"CHP’nin üzerindeki yük öyle ağır ki özgür; laik, demokratik bir ülke olma mücadelesini tek başına omuzladı."

Devamını Oku
22.08.2025
24 yıl...

Neredeyse çeyrek asır...

Devamını Oku
15.08.2025
Çürüme... Çözülme... Sahteliğin anatomisi

Sahte diplomalar, sahte ehliyetler, sahte sağlık raporları...

Devamını Oku
08.08.2025
Gazze... Açlık, sessizlik ve ahlaki felç

Seyrediyoruz. Kimi insanlığın geldiği noktadan utanarak, kimi umarsızca sanki bir film seyreder gibi...

Devamını Oku
01.08.2025
Yangın... Kuraklık... Rant: Türkiye’nin iklimle sınavı

Tam bitti derken yeniden başlıyor. Rüzgârın hızına göre şiddetleniyor; ortalığı yakıp kavuruyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Şu zeytin ile derdiniz ne?

Şaşırdık mı? Hayır...

Devamını Oku
18.07.2025
TRT’den CHP duruşmaları mı?

CHP’li belediyelere yapılan operasyonların sonu gelmiyor. Belli ki yaz böyle geçecek.

Devamını Oku
11.07.2025
Toplumu germek, muhalefeti susturmak: AKP’nin elindeki yegâne kozu

Çünkü çözüm üretemiyor. Çünkü halkın sorunlarına yanıt veremiyor.

Devamını Oku
04.07.2025
Zeytin... Bir talanın jeopolitiği

“At izinin it izine karıştığı” günlerden geçiyoruz yine.

Devamını Oku
27.06.2025
İran’a saldırı hazırlığı mı? Neden?

Daha sular durulmadan Ortadoğu yeniden karıştırılmaya çalışılıyor...

Devamını Oku
13.06.2025
Bu bayram...

“Bizim bayram görecek halimiz yok arkadaşlar” dedi ve ekledi CHP lideri Özgür Özel...

Devamını Oku
06.06.2025
Nasıl bir eğitim?

Sadece anayasal hakkı olan barışçıl protesto hakkını kullandıkları için hapiste tutulan üniversite öğrencileri olan bir ülke...

Devamını Oku
30.05.2025
Sosyalist Enternasyonal İstanbul’da... Dünya solu ne yapmalı?

O kadar fazla sistematik saldırı altındayız ki... Kimi zaman büyük resmi görebilmek için yaşananları alt alta sıralamak önemli...

Devamını Oku
23.05.2025
‘Çözüm süreci’ ve sonrası

Barışı uzak bir hayal olmaktan çıkarmak hiç kolay değildir, en azından bizim coğrafyada.

Devamını Oku
16.05.2025
Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Karartma... Otokratik rejimde sıradan bir gün

Devamını Oku
09.05.2025
Siz gidene kadar...

Siz gidene kadar...

Devamını Oku
02.05.2025
Deprem ensemizde: 40 milyar dolarlık sessizlik

Deprem ensemizde: 40 milyar A dolarlık sessizlik

Devamını Oku
25.04.2025
Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Yüzde 3.5 kuralı: Değişim kaç kişiyle başlar?

Devamını Oku
18.04.2025
Tarife savaşının şifreleri

Tarife savaşının şifreleri

Devamını Oku
11.04.2025
Uyanış...

Uyanış...

Devamını Oku
04.04.2025
Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Yeni bir siyaset... Ama nasıl?

Devamını Oku
28.03.2025
AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

AKP’nin elinde 2 torba: Biri Gezi, diğeri ‘terör’

Devamını Oku
21.03.2025
Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Tehdit... Atlantik’in öte yakası

Devamını Oku
14.03.2025
Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Kadın sorunu yok, erkek sorunu var

Devamını Oku
07.03.2025
Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni

Devamını Oku
28.02.2025
‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

‘Yeni Türkiye’de haddini bileceksin’

Devamını Oku
21.02.2025
Doğru hamle...

Doğru hamle...

Devamını Oku
14.02.2025
Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Deprem... Meksika, Şili nasıl başarıyor?

Devamını Oku
07.02.2025
Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Bu ülkenin en derin yarası: Hukuk

Devamını Oku
31.01.2025