New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, yalnızca Amerika’daki Demokratlar için değil, tüm dünya için bir mesaj verdi: “Değişim hâlâ mümkün.” 34 yaşındaki bu genç, Müslüman ve Güney Asya kökenli siyasetçi; yıllardır gerileyen sol değerler adına, küresel ölçekte yankı uyandıran bir zafer kazandı. Uganda doğumlu, Hindistan kökenli, göçmen bir ailenin çocuğu olan Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve ilk Güney Asyalı belediye başkanı olarak tarihe geçti. Üstelik yalnızca kimliğiyle değil, siyasete bakışıyla da farklı bir sayfa açtı: “Zenginlerden daha fazla vergi, herkese ulaşılabilir barınma ve çocuk bakımı, adil bir şehir.”

Mamdani’nin zaferi, sadece New York’un değil, yeni bir sol kuşağın zaferi. 2008’de Obama’nın başlattığı ilham dalgasını bu kez eşitlik, adalet ve gençlik enerjisi üzerinden yeniden üreten bir figür. Seçim kampanyasında binlerce gönüllüyle sokaklarda, sosyal medyada, camilerde ve mahalle pazarlarında yürüttüğü taban hareketiyle New York’un kalbini kazandı.

BİR BAŞKA KENTTE, BİR BAŞKA HİKÂYE

Mamdani’nin öyküsü, Türkiye’den bakıldığında da tanıdık. İstanbul’da altı yıl önce Ekrem İmamoğlu da benzer bir güç dengesi içinde seçilmişti.

Tıpkı Mamdani gibi, adil yönetim, gençlik enerjisi ve kutuplaşmadan uzak bir dil sayesinde kazanmıştı. Ve tıpkı Mamdani gibi, o da iktidarın ekonomik baskılarıyla sınanmıştı. 8 aydır hapiste. Yalancı tanıklıklarla, türlü baskılar ile etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçılar yaratılarak... Çeperindeki herkesin her an gözaltına alınma olasılığı ile geçiyor günler haftalar. Dün güne gazetecilerin apar topar evlerinden alınarak ifadeye çağrılması ile uyandık. Çünkü hâlâ Erdoğan’ın karşısındaki en güçlü rakip İmamoğlu. Dönelim Mamdani’ye.

Bugün Trump yönetimi, New York’un federal fonlarını kısmakla tehdit ediyor.

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi. Mamdani’ye yönelik bu hamle, yalnızca mali değil, siyasi bir mesaj niteliğinde: “Sen bizim çizgimize uymuyorsan seni cezalandırırız.”

Bu yöntem, otoriter popülizmin uluslararası ortak diline dönüştü. Göreve 1 Ocak’ta başlayacak olan Mamdani’yi ciddi zorluklar bekliyor. Valilik ve eyalet meclisi bütçe kontrolünü elinde tutarken iş dünyası ve bazı Yahudi toplulukları kendisine mesafeli.

BİR DÖNÜM NOKTASI: KÜRESEL SOL YENİDEN Mİ DOĞUYOR?

Mamdani’nin seçimi, sol siyasetin küresel ölçekte bir yeniden doğuş potansiyeli taşıyor.

Güney Afrika’dan Hindistan’a, Senegal’den Türkiye’ye kadar genç kuşaklar onun hikâyesinde kendilerini görüyor:

Yolsuzluklardan, eşitsizlikten ve içe kapanmış, yaşlı politikacılardan bıkmış bir kuşak.

Onun başarısı, “Sistemin dışında da kazanılabilir” duygusunu güçlendirdi. Zohran Mamdani’nin kazandığı başarı şunu anlatıyor: Siyaset yeniden insana dönmeli.

Adalet, ulaşılabilir yaşam, umut, ortak akıl... Bu değerler artık “ütopik” değil, zorunlu.

Tıpkı İstanbul’da, tıpkı New York’ta olduğu gibi. Dünyanın farklı şehirlerinde yükselen bu yeni kuşak liderler, aynı dili konuşuyor: “Değişim tabanda başlar, korkmadan inşa edilirse kalıcı olur.”

Şunu da vurgulayalım. 4 Kasım 2025 yerel seçimleri ABD’de hem Trump sonrası Cumhuriyetçi Parti’nin dayanıklılığını hem de Demokratların toparlanma potansiyelini test eden ilk büyük sınav. Başkan Trump bu seçimlerde doğrudan aday değildi ancak New York belediye başkanlığı ve Virginia ile New Jersey valilikleri üzerindeki yarışlar, onun yönetimine bir tür referandum olarak görüldü.

Sonuçlar, Trump’ın 2024’te oluşturduğu seçmen koalisyonunun çözülmekte olduğuna işaret ediyor. Cumhuriyetçiler açısından endişe verici gelişme, Virginia ve New Jersey’de Demokratların çift haneli farklarla kazanması. New Jersey’de Mikie Sherrill, kampanya boyunca Trump’a yönelik tepkiden yararlanarak Cumhuriyetçi rakibi Jack Ciattarelli’yi yüzde 13 farkla yendi. Virginia’da Abigail Spanberger, özellikle banliyö ve Hispanik seçmenler arasında büyük artış göstererek tarihi bir zafer elde etti. Demokratlar, 2024’te Cumhuriyetçilere yönelen Latin kökenli seçmenleri yeniden kazandı.

Yeniden açmazlara dönersek... Küresel solun önünde zorlu bir sınav var: Umudu kalıcı bir dönüşüme çevirmek.