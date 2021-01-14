14 Ocak 2021 Perşembe

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK), FETÖ’ye yönelik sürdürülen operasyonların sonuçları aylar sonra basına sızıyor. Özellikle halen üst rütbeli isimlerin yakalanması dikkat çekiyor. TSK bir yandan asli görevi için geniş coğrafyada çaba gösterirken, bir yandan da yeni sızmalara karşı tüm dikkatini yoğunlaştırmış durumda. Çünkü, FETÖ durmuyor. Eski kaynaklarımızı yokladığımızda edindiğimiz veriler bu gerçeği ortaya koyuyor. Ulaştığımız bilgileri şöyle toparlayabiliriz:

TSK’de tugay düzeyindeki her birlikte FETÖ’yle mücadele, izleme ve önlem alma konusunda bir birim oluşturulmuş. Oluşturulan bu birim en ufak veriyi bile atlamıyor. Örnek bir olay şöyle anlatılıyor:

Bir birlikte oluşturulan bu birimin komutanının bilgisayarına sızma oluyor. Komutan araştırma yapınca bilgi işlemdeki bir astsubay, “Komutanım ben kontrol amaçlı bilgisayarınıza girdim” yanıtı veriyor. Komutan durumu geçiştirmiyor, “Bu arkadaşı da araştıralım, en ince ayrıntısına kadar gidelim” diyor. Araştırma sonucunda astsubay ordudan ihraç ediliyor. Bu kurumda kalan, kendini saklayabilmiş personele yönelik örnek.

YENİ SIZMALAR

FETÖ, darbe girişimi sonrasında tüm dünyaya deşifre edildi. Edindiğimiz bilgilere göre örgüt geri çekilmiyor. TSK’de tespit edilen, mevcut personelden örgütle ilgili “geçmişi olmayan” kişilere kanca atılmaya çalışıldığı yönünde. TSK, mücadeleyi yalnızca subay-astsubay düzeyinde yürütmüyor, uzman er, onbaşı ve uzman çavuşlar konusunda da aynı hassasiyet gösteriliyor. Sızma girişimlerinden bir kısmı da kurumun yeni personel alımlarında yaşanıyor.

FETÖ bu noktada da “geçmişi olmayan” insanlar üzerinden şansını deniyor. Yani vazgeçmiyor. Ancak güvenlik kurumları da bu noktada vazgeçmiyor. Şüpheli şahısların ailesinin geçmişine varana kadar, 1980 öncesi dönem verileri de araştırma kapsamına alınıyor.

Ayrıca darbe girişimi öncesinde Bank Asya’ya destek için çekilen döviz kredilerinin hepsinin bankaya yatırılmadığı, bugünler düşünülerek kaynak olarak ayrıldığı konusu üzerinde de duruluyor. Bir noktaya dikkat edilmeli. Darbe girişimini, TSK içine sızmış FETÖ’cüler yaptığı için doğal olarak tüm dikkatler halen bu kurum üzerinde. Ancak diğer devlet yapılanması ve toplumun tümü FETÖ konusunda aynı ciddiyetle yürüyor mu? Sonuçta TSK de bu toplumun bir kurumu ve her türlü insan kaynağını bu toplumdan alacak. İş sadece TSK’ye bırakılmamalı, herkes savsaklamadan en ufak belirtiyi ciddiye almalı.

SSB’DE RÜŞVET İDDİASI

‘BİLİNEN ŞAHISLAR’A OPERASYON

Başkentteki bir diğer operasyon ise kritik bir kuruma yönelik yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı... Savunma alım ihalelerine yönelik şüpheler hep dile getirilirdi. Ancak ulusal güvenlik konusu olduğundan fazla üzerine gidilmezdi. Son dönemde durum değişti, Türkiye bu alanda örtülü bir ambargo yaşıyor, kendi sistemlerini üretmek için canhıraş uğraşıyor.

Gözaltına alınanların, insansız sistemler konusundaki üretimlerde rüşvet karşılığında avantaj sağlama girişimlerinde bulunması iddiaları gündemde. Basılan evlerden büyük miktarlarda paralar çıkıyor. Savunma üretimi şu an en önemli konulardan biri. Başta çalışanlar, sektörle ilgili herkesin kendisine çekidüzen vermesi gerekiyor ve bu konuda duyarlılık geliştirilmesi önemli.

MİT’in de dahil olduğu operasyonla, ilgililerine, “büyük mesaj” verildiği değerlendiriliyor. Savunma sektörü camiasında, “Bilinen şahıslara operasyon yapıldı, iyi oldu” yorumu yapılıyor.