23 Nisan’ın bayramı, çocukları yok. Beton kazıklı bayrak yetmez

24 Nisan 2021 Cumartesi

Dün saatlerimiz 15.00’e yaklaşırken, bir zamanlar televizyon antenlerinin yükseldiği Çamlıca Tepesi’ne dikilen, taban eni çok geniş yukarı doğru incele incele aynı yüksekliğe uzanan beton direğe, bugüne kadar kumaştan yapılmış en büyük bayrağın çekilmesi töreninde, Başkan Erdoğan çocuklarla birlikteydi. Bayrağın dalgalanması sonrası İstiklal Marşı’nın okunması ile sonuçlanan tören sürecinde sunucular sık sık “görsel şölen” vurgulamasını yaparak İstanbul’un pek çok noktasından izlenebilecek manzarayı İstanbulluların kaçırmamalarını önerdi.

Bayrağın çekilmesi törenine katılmış çocuklar ile evlerinden bayrağın dalgalanmasını izleyebilecekler ya da televizyonlardan izlemek noktasında olan çocuklarımızın duygularını elbette paylaşma şansımız yok. Ancak canlı yapılan kimi televizyon yayınlarından İBB de içinde, İzmir, Ege, Akdeniz kıyıları ağırlıklı büyükşehir, ilçe belediyelerinden; 23 Nisan Çocuk Bayramı anlamına yaraşan tören coşkusunu yakalama şansımız oldu.

Elbette salgının gerçekleriyle uyumlu önlemler alınmış, formüller üretilmişti.. 23 Nisan kutlamaları geleneğimize uygun olarak başkanlık koltuklarına oturan çocuklarımız, maskeli, seyyar araçlara alınmış, kentlerin ana sokaklarında müzik eşliğinde marşlarla, evlerinde kapalı kalmış, balkonlara fırlayan çocuklarla buluşturulmuşlardı. Camlara yapılmış süslemeler, çocukların hazırlanmış özel giysileri ile eşlik etmeleri de atlanmamıştı. Çok kısa süreli de olsa hevesleri, hazırlıkları kursaklarında kalmamıştı..

Aynı çerçeveler içinde belediye başkanlıkları ile siyasi partilerin yöneticilerinin tören anıtlarına gidişleri, bir çelenk olsun bırakmaları da ülke çapında engellenememişti. Hüzünlü, görkemsiz kutlamalar, ister Gazi Meclis binası da içinde isterse Anıtkabir’de yapılanlarda, Meclis Başkanı, atamalı bakanlar vardı..

Kişisel elbette kendi torunlarımı, ancak görselsiz ilkel telefonumdan ararken, okuldan yapılmış önceden hazırlanmış videolu ders gibi törenin bitişini beklemem gerekecekti. “23 Nisan kutlu olsun..” şarkısını seslendirmeme ne kadar sevindiler bilemedim..

Önceki gecenin son saatlerine kadar muhalefetten gelen çağrılara uyulmaması elbette sürpriz olmadı. Salgın bahane, bal gibi de önlem alınabilecek törenlerin yasaklanmasında inat edilmesi gerçeği değişmedi. Mustafa Kemal, laik Cumhuriyete karşı güç gösterisi ile siyaset yürüyüşünden geri adım atılmamakta diretildi. Sizce kendi seçmen tabanları içinde ne kazanılabildi?

***

Dünün haberler gündemi hiç de 23 Nisan Bayramı ile uyumlu değildi.. Karabasan haberlerin başında, gündemde Amerika’dan gelen “24 Nisan Ermeni Soykırımı” olası kararının tartışmaları vardı. Amerika’nın yeni başkanının bu kez “Ermeni soykırımı” açıklamasını yapabileceğinin Amerikan basınında yer alan ön bilgisi, yeterince ürkütücü olasılıklar üzerinden yorumlara kapı açmıştı. Bizden yana en teselli niyetine yorumlarda “Korkunun ecele faydası yok. Soykırım açıklaması çıksa da Amerika’nın özel yasalar yumağında, açılabilecek tazminat davaları hesaplarının.. yaptırım gücü, iddia edildiği gibi kolay kolay işletilemeyecektir” vurgulamaları ağır basıyordu.

Siyasi kararların, insan haklarına dönük tersine işletilebildiği Amerika’nın karmaşık hukuk düzeni üzerinden gelen uzmanlık açıklamaları ile kafalarımız biraz daha karışmış olarak bu boğucu gündemden, tartışmalardan kolay kolay kurtulamayacağımız gerçeği ile bir kez daha yüzleşmiş olduk..

Çarpıcı, ülkemiz gerçeklerine ilişkin yürek burkan bir başka tartışma gündemimizin odağında ise kripto paralar üzerinden dolandırıcılık boyutunda, kumar gibi haksız para kazanma hevesinden kurtulamayan insanımızın, dolandırılmasında sınır tanımaz boyutların çok çarpıcı bir örneği ile daha yüzleşmiş olmak vardı.. En acıtıcı vurgulamayı bir ekonomistimiz yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Osmanlı dönemi savaşları, Çanakkale savunması başarılarından sonra.. Laik Cumhuriyeti kurtuluş, kuruluş savaşlarının çok ağır bedelleri ödenmiş olarak kazanıldığı yılların liderliğini yaptığı yaşların altını çizdi. Aynı yaşlarda bir başka günümüz kirli, dolandırcı değerlerinden bir yakışıklının, insanların kısa yoldan zengin olma duygularını sömürerek nasıl kolay dolandırabildiğinin yaşanan çarpıcı örneğinin gerçeği ile yüzleşmemizin sonuçları üzerinden kıyaslamayı paylaştı. Halkımızın kolay zengin olma yollarında çok kolay dolandırılmaya yatkın olması ile yaşanmış dolandırıcılıkta sayısız vurgunlardan hiç ders almamasına işaret etti.

Son kripto para vurgununa ilişkin ürkütücü yüksek rakamların bilgisi, kaçış öyküsüne ilişkin gelişmeler, yasal boşluklar üzerine geç gelen yasal kovuşturma ile gözaltına alınmaların, olabileceklerin bilgilerini paylaştı. Dolandırıcılığın çok daha boyutlusu ile yüz yüze kalınmış olunabileceği gerçeği ortaya çıktı.