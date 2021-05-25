25 Mayıs 2021 Salı

Dün saat 16.30 sıralarında Hamas Temsilcisi ile yapılan canlı yayını izliyordum. Amerika, BM’nin içinde yer aldıkları, yeni yapılan barış anlaşması üzerinden yapılan tartışmalara ilişkin görüşleri alınıyordu. Barış anlaşmasının yarattığı sevincin kutlamalarının coşkusu hâlâ soğumamış olsa da yönetilen tartışmaların gündemlerinin sorularına yönelik yanıtlardan çıkarılacak sonuçların topunun birden özetlenmesini ancak “Barış için yapılanlar şimdi çok daha az, çok daha geç..” olarak çıkıyor.

11 Temmuz 2000’de dönemin Amerika Başkanı Bill Clinton’un Arafat ile Barak’ı 9 günlük Camp David zirvesinde kapalı tutup anlaşmayı imzalatması sonrasındaki tabloda da daha ilk günden ateşkes yürürlüğe girememişti. Bugün de ilk geceden yürürlüğe giremedi. Hamas’ın kutlamaları, İsrail’den açılan aralıksız, şiddetli ateşle çok sayıda Filistinlinin İsrail içinde ve Hamas bölgesinde çok sayıda kadın ve çocuk da içinde olmak üzere kanlı saldırılarının aralıksız devam etmesini getirdi.

Dünün sözünü ettiğimiz saate kadar İsrail sınırları içinde 800’e yakın gözaltı yaşamış. İsrail’den atılmış bombalarla ölmüş kadın, çocuk, sıradan insan, siyasi kimliği olanların toplam sayılarını, Hamas bölgesi içinde kalan kamu binaları içinde yıkımların boyutlarını, yeniden yeniden saymanın bir anlamı yok. Yaşananlar günübirlik kâbus gibi izleniyor. Hamas’ın seçimleri neden ertelediği sorusuna temsilcisinden gelen yanıtta, İsrail’in, anlaşmanın Kudüs çatışmaları üzerinden yapılan barış anlaşmasını, İsrail içinde kalan Filistin halkı ile Hamas bölgesinde yaşayanları ayırma oyunu, tuzağını kırmak istediklerinin altını çizdi. Tek taraflı oynanmak istenen son oyunun tuzağına, İsrail içinde çizilen Filistinlilerin kamplara sıkıştırılmaları tuzağını kırmak zorunda olduklarını belirtti.

Suriye, Ürdün ağırlıklı bölge ülkelerine sürülmüş Filistinliler gerçeği, 2000 yılının sonrasında bile topraklarından evlerinden sürülenlerin, Filistinlilerin çok ama çok çoğunlukta olduklarını yadsımaya kalkan bile yok. Yeni projelerde sıkıştırılmış azınlığın da yeniden sürülmesi, Libya’ya kadar uzaklara gönderilmeleri bile planların içinde, açık açık savunulmakla kalınmıyor, yeni yeni İsrail iktidarı icraatları ile gündeme sokuluyor.

HHH

Türkiye’ye dönük Amerika merkezli projeler, derin devlet icraatlarından daha da kanatıcı, iç karartıcı ataklar gündemde. Besbelli Amerikan çıkarları odaklı derin devlet planlarından çok bilinen Ortadoğu haritaları, projelerinin odağında, İsrail’in tek taraflı kanlı silahlı gücü ile yürüyüşün istenilen amaçlara yetmediği gerçeği, son yaşananlarla yeniden görülmüş. Yeniden BOP haritaları ile yürünmesi denemelerine dönük ataklar yaşanıyor. ABD teröre desteğini bitirmek istemiyor. Açık açık Amerikan imparatorluğu adına Türkiye’nin kendi menfaatları doğrultusunda kullanılması zorlamalarının yeni denemeleri yapılıyor.

Dağlık alanlarda Türkiye’ye dönük terörü desteklemek üzere her yol deneniyor. MİT ve TSK’den yeni operasyonların açıklamaları ile, Amerikan’ın derin devletinden gelen, Türkiye topraklarını hedef almış örgütlenmeleri silahlı, paralı örgütlü donatma, destekleme adımlarının peş peşe yeni örnekleri yaşanıyor. Besbelli sınırlarımız içinde, Meclis’te hak-hukuk-demokrasi sınırları içinde buluşmanın gerçekleşememesi, iktidar erkinin içine düştüğü kararnamelerle ülke yönetme inadından gelen uzlaşmazlıklardan yararlanma hesapları da işin içine giriyor. En yaşamsalı içine düşülmüş ekonominin çıkmazı, mafyanın karıştığı ilişkiler ağındaki olumsuzlukların sonu gelmeyen örneklerinden de güç alınıyor.

Siyasetin gündemi yoğun beylik cümlesi ile söze girilip gündeme sokulan konulara bakıldığında var olan ucube başkanlık rejimi ardına bile işletilmesi zorunlu olan Meclis’in çalıştırılamaması için oyun içinde oyun, tuzak içinde tuzak yeni çatışmacılıkların örnekleri veriliyor. Çarşamba günü bir kez daha ağlanacak yeni hallerimizin örneklerinin verileceği, yeni yeni Cumhur cephesi tuzak projeleri ile havanda su dövülmek istenecek. Kararname paketleri içinde yeni yeni ne çoraplar örülmek istenecek. Alay edercesine Cumhur cephesinden gelen, birbiri ile asla buluşması söz konusu olmayan, gerçeğinde çıkmaları bile hedeflenmemiş anayasa paketleri taslakları.. Arkalarından araya sıkıştırılmak istenen, sadece Millet cephesine yakın partileri hedef almayı amaçlamış çorba gibi kararnameler içinde seçim yasaları gibi gösterilen paketler karmaşası. Kendi kendini vuranı Amerika’nın derin devleti neden vurmaya heveslenmeyecek ki?