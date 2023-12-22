Cevap ve Düzeltme Metni
Bankamız Türkiye Halk Bankası A.Ş. aleyhine, 20.11.2023 tarihinde basılı gazetenizde yayımlanan asılsız ve gerçek dışı yazıya ilişkin cevap ve düzeltme metnimizdir:
"cumhuriyet.com.tr haber sitesinde Şükran Soner'in 20.11.2023 tarihli yazısında; Bankamız hakkında 700 Milyon Türk Lirası tutarında hukuksuz vurgun yapıldığını belirtilmiştir.
Söz konusu yazıda yer alan haber ve söylentiler, tamamen gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı olduğu gibi kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı niteliktedir.
Bankamızda kredilerin tahsis, teminat ve kullandırım işlemleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve Bankamız iç düzenlemeleri uyarınca yerine getirilmektedir.
Bu kapsamda; Bankamızın itibarını, şöhretini ve marka değerini zedeleyici, gerçeğe aykırı, asılsız isnatlara itibar edilmemesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Vekili
Av. Melike MERCAN
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