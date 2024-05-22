Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ben yas tutmadım!

22 Mayıs 2024 Çarşamba

1988’de İmam Humeyni tarafından siyasi mahkûmların infazını denetleyen bir komitenin parçası olan,

20’li yaşlarından itibaren İran yargısında üyesi olduğu dört kişilik “ölüm komitesi”ndeki görevlerinden dolayı binlerce muhalifin, komünistin idamına hükmeden,

Bu nedenle “Tahran Kasabı” ve “İdam Lordu” diye anılan,

Gücünü kanıtlamak için İran “ahlak polisi”ni devreye sokan,

22 yaşındaki Mahsa Amini’yi kıyafeti nedeniyle, saçı gözüktü diye dövülüp öldürülmesine yol açan,

Ardından bu vahşete karşı düzenlenen protestolarda beş yüzden fazla insanı öldürten, çok sayıda protestocuyu tutuklatan ve bazılarını da idam ettiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yas tutmadım.

MAHSA AMİNİ VE ŞERİATA DİRENENLERE SELAM OLSUN

Türkiye’nin hiçbir yasında yas tutmayan,

Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette, laikliğin simgesi olarak görüldüğü için Anıtkabir’e gitmeyen,

İran’da laik devlet yapısını yıkan “İslam Devrimi” geleneğinin temsilcisi,

İran’ın faşist molla rejiminin başı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinden dolayı yas tutmadım!

Ben onun temsil ettiği gericiliğe karşı başörtülerini çıkarıp yakan, saçlarını keserek şeriata direnen kadınların yanındayım.

Amini, hastaneye kaldırıldığında İran’da yapılan protestoları gösteren videolar yayılmıştı. Sokaklarda halkın “Diktatöre ölüm!” sloganları yankılanırken bir grup kadın başörtülerini çıkararak “IŞİD’li şerefsizler!” diye bağırıyordu.

Ahlak polisi, protestoya katılan kadınları çığlık çığlığa, tartaklayarak gözaltına alırken çevredekiler sadece izliyordu. O görüntüleri hiç unutmadım.

İbrahim Reisi, kadınların kamusal alanda ve internetteki görüntülerinde kıyafetlerinin İslami kurallara uygun olması için daha katı cezalar getiren yasayı imzalayan kişiydi. Göreve geldikten hemen sonra, “ahlak polisi” olarak bilinen din polisini canlandırdı.

Kadın hareketi, İran’da ulusal güvenliğe tehdit olarak görülürken Mahsa Amini, Reisi’inin İran toplumu üzerindeki “Batı etkisine” karşı “sıfırdan İslamlaştırma programının” kurbanlarından biriydi!

KALPLER VİCDANSIZ OLUNCA...

Türkiye’nin ilan ettiği yas, benim yasım değildi. Milli yas kavramı, Türkiye’de çoğunluğun duygularını ifade edecek şekilde değil, AKP iktidarının siyasi ilişkileri dikkate alınarak kullanılıyor.

Daha önce de Suudi Arabistan kralı için yas ilan edenlerin aklına geçen yıl Irak’ın kuzeyinde on iki askerin yaşamını kaybetmesi üzerine milli yas ilan etmek gelmemişti.

Ben laik Türkiye’de Cumhuriyet Devrimi’nin savunucusu olarak, İran’da kadınlara ve aydınlara yıllarca korkunç bir baskı ve şiddeti yaşatan Reisi gibilerin ardından yas tutmam. İran halkının “derin bir acı içinde olduğu” ifadesi de gerçeği yansıtmıyor.

Belli ki yas tutanlar, başörtülerini havaya savurup özgürlük çığlığı atanları ne görüyor ne de duyuyor. Kalpler vicdansız olunca kulaklar duymaz, gözler görmez olur!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ben yas tutmadım! 22 Mayıs 2024
105 yıl önce yanan bağımsızlık ateşi! 19 Mayıs 2024
Tasarrufa Diyanet ve Saray'dan başlayalım! 17 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Altan Öymen
Altan Öymen Normalleşme sorunu
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Ben yas tutmadım!
Olaylar Ve Görüşler
Liberal dünya düzeninin sonunun başlangıcı - Nejat Eslen
Olaylar Ve Görüşler
Kıbrıs’taki son çabalar - Ahmet Göksan
Olaylar Ve Görüşler
Yeni anayasa yapılamaz - Dr. Cihangir Dumanlı
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Kayıp altın dosyasında garip işler
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Reisi’nin eski bir ABD helikopterinde ölümü!
Sinan Meydan
Sinan Meydan İŞTE İHANETİN BELGELERİ 'Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının idam kararları'
Ataol Behramoğlu
Ataol Behramoğlu Kuyu dibinde olmak
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın AİHM rekoru!
Öztin Akgüç
Öztin Akgüç Kredi IMF ikizi Dünya Bankası’ndan
Evin İlyasoğlu
Evin İlyasoğlu İstanbul Müzik Festivali 52 yaşında

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi

AKP’nin kalesinde üst düzey istifa! AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden ‘affını’ istedi
İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı

İran’da Reisi’nin cenazesinde gazeteci Sevilay Yılman’a polislerden kıyafet uyarısı
Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 4 soru: 'Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken...'

Son Dakika... CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye 4 soru: 'Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken...'
Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti

Artvin’de sıradışı düğün: Gelin ve damat dolmuşla salona gitti
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem!
Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!

Trabzon’da vahşet: Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı!
ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?

ABD'li bankacılık devi Bank of America'dan çarpıcı tahmin: Yıl sonunda dolar TL ne kadar olacak?
Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu

Urla’da hayvan katliamı: 6 köpek zehirlenmiş halde bulundu