Bir vals nelere kadir!

02 Ağustos 2024 Cuma

31 Mart 2024’te atı alan Üsküdar’ı geçemeyince AKP’lilerde başladı bir endişe! Yandaş medyanın kalemşorları Üsküdar Belediyesi’nin başlattığı Klasik Pazar konserlerinde vals gösterisi yapılmasından çok rahatsız olmuş.

Gazetemizde yayımlanan bir haberde okudum; AKP’ye yakın Star gazetesinin yazarlarından Ergün Yıldırım, ilçenin Kadıköy ve Taksim’e dönüştürülmek istendiğini öne sürüp konser ve vals etkinliklerini “Üsküdar’ı Batıcı bir eğlence oyunu ile fethetme teşebbüsünün simgesel eylemleri” olarak nitelemiş.

“Büyük oyunu” (!) görmüş demek ki! Koskoca tarihi Üsküdar semti valslerle ele geçirilecekmiş. Kimler tarafından? Kendisinin ifadesiyle “cumhuriyetçi modernler” tarafından! Diyor ki “İzmir’de bunu yapıyorlar artık. Sokaklarda vals yaparak Atatürk’ü anıyorlar, Cumhuriyeti kutluyorlar. Vals, yenidünya taşra modernliğinin milli olana karşı bir meydan okuma simgesi!”

‘DİNİ KİMLİK İÇİN TEHLİKE’

Aynı endişeyi duyan Abdurrahman Uzun da YouTube kanalında “Yıllardır Mihrimah Sultan, Valide-i Cedid, Karacaahmet, Valide Atik, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve birçok evliya ile anılan Üsküdar, artık vals ile anılacak. Üsküdar’a çok yazık oldu” demiş.

Daha AKP’li Hilmi Türkmen, belediye yönetimini CHP’li Sinem Dedetaş’a devredeli dört ay olmuşken bunca paniğin nedeni nedir diye merak ediyorsanız söyledikleri gibi eski simgelerin yok olması gibi bir durum yok; ilçedeki tüm tarihi eserler yerinde duruyor ve tarihi kişiliklerin öyküleri de hafızalarda yerini koruyor.

AKP’li yandaşları paniğe sevk eden asıl neden, AKP döneminde tarikatlara ve cemaatlere sağlanan kıyakların sona ermesi! AKP döneminde vakıf ve derneklere “bedelsiz” olarak tahsis edilen Üsküdar Belediyesi’ne ait 30 binanın, ayrıca belediye kasasından yılda 6 milyon TL kira ödenerek özel kişilerden kiralanan binaların tarikatlar ile yandaşlardan geri alınması! Usulsüz tahsis iptalinin belediye meclisinde AKP ve MHP grubunun “hayır” oyuna karşın oyçokluğuyla haziran ayında kabul edilmesi!

AKP yandaşlarının “ilçenin dini kimliği için tehlike” diye ifade ettikleri durum bu.

USULSÜZ TAHSİS YAPILAN VAKIF VE DERNEKLER HANGİLERİ?

Bazılarını yazayım.

- Bilal Erdoğan ve Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu TÜRGEV,

- 2018’de çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı,

- Erenköy Cemaati’ne bağlı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı,

- Erenköy Cemaati’ne bağlı Darülhadis İlim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Derneği,

- İktidara yakın Yedi Hilal Derneği,

- Nakşibendi Tarikatı’yla bağlantılı olan Ferşad Vakfı,

- Madımak katliamı sanıklarının avukatlığını da yapan Fuat Sağıroğlu’nun başkanı olduğu Çağırgan İlim ve Kültür Derneği,

- Kurucuları arasında eski AKP milletvekilleri Ravza Kavakcı ile Mihrimah Belma Satır’ın da yer aldığı Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği,

- Kamudan en fazla ihale alan şirketlerden Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Vakfı,

- Nakşibendi Tarikatı’na yakın olan Safa Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,

- AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın onursal başkanlığını yaptığı Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER),

- Önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen’in kurucusu olduğu ve mütevelli heyetinde yer aldığı Klasik Türk Sanatları Vakfı!

İşte bir dans türü olan valsin “milli olana karşı meydan okuma simgesi” diye nitelenerek inançlı kesimi kışkırtma çabasının arkasındaki asıl neden bu! Tamamen biat kültürüne dayanan, demokrasi kavramına ve laikliğe temelden karşı olan tarikatları ve cemaatleri “sivil toplum kuruluşu” diye topluma pazarlayanların maskesi düşürülmelidir. Bu yolla devletin tüm kurumlarına sızarak halkın malına, parasına nasıl çöktükleri anlatılmalıdır.

Valsten, klasik müzikten rahatsız olan gericilerin rant ile ilişkisi ortaya kondukça “milli” söyleminin ardındaki gerçek de görülecek, maskeler düşecek, atı alan bir daha Üsküdar’ı geçemeyecektir!