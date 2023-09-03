‘Dolandırılma hakkımı kullanmak istiyorum!’

03 Eylül 2023 Pazar

2021 yılından beri birçok usülsüzlüğünü ve zorbalığını kanıtlarıyla ortaya çıkardım. Yargılanarak aldığı çok sayıda cezayı UYAP belgeleriyle yayımladım.

Bu nedenle beni gazeteden attırmakla tehdit etti, gazeteyi telefonla arayarak hakaretler savurdu, sosyal medya hesaplarında bana cinsiyetçi küfürler etti; “sahtekâr, PKK sempatizanı” diye iftira attı.

Söz konusu kişi, Paw Guards (Pati Koruyucuları) adlı oluşumun kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu’ydu. “Sosyal medyada bir milyonu aşkın takipçimiz, otuz bini aşkın üyemiz var; ayda iki milyondan fazla harcıyoruz, biz hayvan hakları alanında Türkiye’nin en büyük oluşumuyuz” diyerek sokak hayvanları üzerinden oluşturduğu ağı üzerime saldı.

Ben gerçekleri yazdığım için bu saldırılara uğrarken, ne bir gazetecilik meslek örgütü ne bir kadın hakları örgütü ne de hayvan hakları oluşumu yanımda durdu. Sadece çok az sayıdaki dürüst insan destek verdi.

Hatta Erdoğdu’nun bağlı olduğu oluşum, gazetedeki yazılarım konusunda beni Basın Konseyi’ne şikâyet etti ve konsey, evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, bıçakla adam yaralama ve darp etme gibi birçok suç yüzünden kesinleşmiş cezası bulunan ve hakkında yakalama kararı olan bu kişi yüzünden benden açıklama istedi!

Geçen hafta adliyeye gittiğimde ise savcıya şunu söyledim: Suç sicili böylesine kabarık olanlar dışarıda gezip beni tehdit edebilirken, bir gazeteci olarak görevimi yapıp onlar hakkında gerçekleri belgeleriyle ortaya çıkararak toplumu uyardığım için benim ifadeye çağrılmam gerçekten üzücü. Bu kişiler hakkında baroların hayvan hakları merkezlerine ve MASAK’a ihbarda bulundum; savcıların şaibeli hesapları incelemelerini talep ettim ve bunu şimdi yineliyorum.

MİLLETVEKİLLERİ, ÜNLÜLER, DERNEKLER, RANTÇILAR...

Sonunda perşembe günü Erkin Erdoğdu yakalanarak cezaevine gönderildi. Şimdi geçmişte hakkımı yiyenler, bu şahsa “takipçisi çok”, “hayvanlara yardım ediyor” bahanesiyle destek verenler, şaşırmış numarası yapıyor.

Birçok ünlü ve dernek temsilcisi, bu kişi ile işbirliği içindeydi. Mitingler yapıp aynı kürsüde konuştular. Çok yakında Erdoğdu’nun konuşmacı olacağı bir miting de planlıyorlardı. Sakın olanları bilmiyorduk demesinler; çünkü bir değil onlarca olay oldu ve medyada yer aldı.

Bazı AKP ve MHP milletvekilleri de bu şahsın yanındaydı. Mahir Ünal ve Olcay Kılavuz tarafından TBMM’de kabul edilmişti; hatta Erdoğdu, son aylarda sosyal medya hesaplarında siyasi parti kurup milletvekili olacağını duyuruyordu.

Bazı veteriner klinikleri de rant çarkının içindeydi. Birçok hayvansever destekçisiydi, düzenli bağış gönderiyorlardı. ABD’den her ay dolarla bağış yapan biri, yazdıklarım için bana öfkelenince, yazıları okuyup belgeleri incelemesini önerdim. Bana ne karşılık verdi biliyor musunuz? “Dolandırılma hakkımı kullanmak istiyorum!” dedi.

Böyle düşünenler paralarını nereye isterlerse oraya versinler ama hayvanlar kullanılarak döndürülen dolaplara ben sessiz kalmam!

ALMA MAZLUMUN AHINI!

Sadece sosyal medyada video izleyip gazetede yayımlanan belgelere bakmayan, olayları güvenilir kaynaklardan izlemek yerine birtakım fenomenlere inanmayı tercih eden, hayvan hakları mücadelesinde bu tür kişileri barındıran herkes sorumludur.

Sürekli birilerinin hayvanlar üzerinden rant sağladığına tanık olunuyor. Bunun temel nedeni, devlet kurumlarının yasada belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi ve bu yüzden doğan boşluğu bazı uyanıkların doldurmuş gibi yapması!

Şimdi gerçek hayvanseverler, böylesine güvensizliğin olduğu bir ortamda nereye bağış yapacağız diye sorup duruyor. Sorunun çözümü bellidir: Devlet kurumları, belediyeler üzerine düşeni yapacak; yapmadıklarında barolar aracılığıyla ceza almaları için mücadele edilecek. Demokratik toplum örgütlerinin hesapları şeffaf olacak, vatandaşlar bu oluşumlarla ilgili bilgilere ulaşabilecek, araştırıp soruşturacak, bağışlarını emin olmadan göndermeyecek ve hukuksuz işlere karışanlar kollanmayacak.

Çünkü hiç unutulmamalı ki alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste; atma iftira, çıkar gerçek ortaya!