T24 internet sitesi, üç gün önce Hasan Cemal’in “Özgür Özel Tandoğan’dan haykırıyor, tam bir heyecan fırtınası, gözlerim yaşarıyor!” başlıklı bir yazı yazdığını duyurdu. Yazı dediklerine aldanmayın, girişte birkaç cümle yazmış, gerisi fotoblog formatında. Adına “influencer” denilen sosyal medya kullanıcıları gibi sanki bir festivalde kulise girip karşılaştığı ünlülerle fotoğraf çektirip yayımlamış.

T24’ün bu fotoblogu duyururken paylaştığı fotoğraf ilginç. Özgür Özel ile yan yana oturan Cemal, sağ elini Özel’in omzuna koyup gözlerinin içine bakmış.

Erdoğan’ın “Hasan abi”si Cemal’in, şimdi onun rakibi olan partiyi desteklemesi, dönüşlerin çok sık yaşandığı basında parlatılabilir ama bu da ikiyüzlülüğü gizlemek içindir.

Nitekim Ertuğrul Özkök, T24’teki yazısında, o fotoğraf karesini şöyle yorumlamış:

“Hasan Cemal, CHP mitingini izlemek üzere Ankara’ya gitmiş. CHP’nin bütün önde gelen isimleri ile birlikte samimi fotoğraflar çektirmiş. Özgür Özel, Dilek İmamoğlu, Hikmet Çetin, Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu...

Hasan Cemal CHP ile barışmış, CHP Hasan Cemal’le...

Yeni CHP açısından çok ilginç kareler.”

‘YENİ CHP’ NEDİR, KONUŞMAK GEREKİYOR

Hasan Cemal’in, 2010 referandumundan üç gün sonra Milliyet’te yayımlanan yazısında şu satırlar yer almıştı:

“Ben öteden beri AK Parti iktidarıyla birlikte laikliğin elden gitmekte olduğuna da bir sivil diktanın gelmekte olduğuna da inanmadım. Erdoğan’ın demokrasi ve hukuk açısından eksikleri, demokrasi kültürü dersinden elbette kırık notları vardır... Bunları yeri geldikçe eleştiriyorum. Ama bu eleştirilerden yola çıkarak Erdoğan’ı, Türkiye’de ‘korku imparatorluğu yaratmak’la suçlamaya kalkışmadım.”

Türkiye, Hasan Cemal gibi hayati konulardaki öngörüsü yanlış çıkan “Yetmez ama evetçiler”in yıllarca AKP’ye verdiği büyük destek ve 2010 referandumunda yargının FETÖ’ye teslim edilmesi yüzünden, şimdi kendisinin de “darbe” dediği noktada!

CHP, bununla barıştığı için mi Yeni CHP?

Yoksa “liberalleri” heyecanlandıran başka gelişmeler de mi var?

Geçen hafta Nuray Mert ile eski Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Tahsin Yeşildere’nin yazdığı ve CHP yönetimine destek niteliğindeki bir metni 100’ü aşkın akademisyen ve yazarın imzaladığı duyuruldu.

Çoğunluğunun İkinci Cumhuriyetçi olduğu isimlere bakınca anlaşılıyor ki CHP açılım komisyonunda olmasa böyle bir metin de ortaya çıkmazdı.

BELGELİ FIRILDAKLIK

Dikkat çekici bir diğer gelişme, yine T24’te yayımlanan Murat Belge’nin yazısı.

Hani Hopa’da HES karşıtı gösteri sırasında polisin sıktığı biber gazı yüzünden yaşamını yitiren emekli ögretmen Metin Lokumcu için “çevresi Ergenekoncuydu” diyen ve Lokumcu’nun ölümünü “birilerinin AKP’ye oy kaybettirmeye çalışmasına” bağlayan Murat Belge var ya, o şimdi de onca destek verdiği AKP’nin “Türkiye’yi şeriatın egemen olduğu bir ülke haline getirmek üzere ciddi bir atağa geçtiğini” yazıyor!

Biz bunu AKP iktidar olduğu günden beri yazdığımız için “laikçi komplosu” diyerek siyasal İslama destek olanlar bunlar! Belge şöyle bitirmiş yazısını:

“Dünya değişiyor, siyasi kimlikler değişiyor; bugün ‘sosyal demokrat’ demek tam olarak ne anlama geliyor, bir şey söyleyemiyorum. Ama en azından, CHP’nin bu döneme kadar ‘sosyal demokrat’ gibi ‘ecnebi’ bir ideolojiye bir türlü ısınamamasına yol açan ‘milli takıntıları’ bir kenara bırakmış ve en önemlisi, kendi geçmişi hakkında eleştirel olabilen bir CHP haline geldiğini gözlemliyoruz. Ben kendi hesabıma, bu CHP’den yanayım.”

Demek ki Belge’nin CHP’yi desteklemesi için AKP’nin şeriat getirmek istediğinin kesinleşmesi ve CHP’nin “milli” yani ulusal değerleri savunmayı bırakması gerekiyormuş!

Diyebilirsiniz ki iyi ya sonunda AKP’nin ne olduğunu anlamışlar, onun için CHP’ye destek veriyorlar. Bu yakınlaşma tekin değildir. Çünkü belgeli fırıldaklar ile Kemalistler, katıksız Kuvâ-yi Milliyeciler bir arada durmaz; su ve yağ karışmaz.