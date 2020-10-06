Oligark işbaşında!

06 Ekim 2020 Salı

“Amerika, artık sadece bir oligarşi; sınırsız siyasi rüşvet, başkanlık için aday göstermenin ya da başkanı seçmenin temeli oldu. Aynı şey, valiler, senatörler ve Kongre üyeleri için de geçerli. Politik sistemimizin, büyük bağışçılara (talep eden, beklenti içinde olan ve seçimden sonra kendileri için yarar sağlayanlar) ödül olarak tamamen tahrip edildiğini gördük.

Görevde olanlar, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, bu sınırsız parayı kendileri için büyük bir fayda olarak görüyor. Halihazırda Kongre üyesi olan biri, kendisine rakip olan bir adaya kıyasla, hırslı bir bağışçıya satabileceği çok daha fazla şeye sahiptir.”

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, bu sözleri 2015’te Thom Hartmann’ın radyo programında söylemişti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçiminin demokrasicilik oyunu içinde profesyonelce sahnelenen bir araç olduğunun kanıtı bu. Gerçekte küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli, yani Carter’ın da söylediği gibi OLİGARŞİ hâkimdir Amerika’da.

ABD’nin en kötü başkanı

Bir süre önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump’a hitaben söylediklerini hatırlayınca gülüyor insan. Seçimi kaybetmesi halinde barışçıl devir teslimi kabul etme taahhüdünde bulunmayan Trump’a “Sayın Başkan, Kuzey Kore’de değilsiniz; Türkiye’de değilsiniz; Rusya’da değilsiniz: Suudi Arabistan’da değilsiniz. Burası ABD, burası bir demokrasi” demişti Pelosi.

Türkiye’de demokrasi olmadığı kesin ama Amerika’da olmadığı da açık. Türkiye totaliter bir “Şahsım Devleti”ne dönüşürken, ABD’de yıllardır var olan oligarşi Trump’ın şahsı özelinde KAKİSTOKRASİ niteliği de aldı. (Kakistokrasi: Bir ülkenin en kötü, en yetersiz, en ilkesiz, en niteliksiz kişilerce yönetilmesi.)

Bu gerçek, Trump ile rakibi Biden arasında yapılan ilk TV tartışmasında da dile getirildi. Çileden çıkan Biden, Trump’a, “Amerika’nın bugüne kadar sahip olduğu en kötü başkansın!” dedi.

O tartışmada, “Görebileceğiniz en büyük maske ile geziyor” diyerek Biden ile dalga geçen Trump’ın, hemen ertesinde COVID-19’a yakalandığını açıklaması, “Bak şu feleğin işine!” dedirtti.

Trump’dan ırkçı örgüte mesaj: Hazırda bekleyin!

TV tartışmasında en dikkat çeken anlardan biri, Trump’ın beyaz üstünlüğünü savunan ırkçı gruplara verdiği destek oldu. Ağustos ayında Amerika’dan izlenimlerimi yazdığım sırada yükselen aşırı sağcı gruplardan söz etmiştim. Bunlardan biri, kendilerini “Batılı şovenistler” olarak tanımlayan Proud Boys’tu (Gururlu Oğlanlar).

TV tartışmasında Fox News programcısı Chris Wallace’ın Trump’a sorduğu soru önemliydi: “Bu akşam beyaz üstünlükçüleri ile milis kuvvetlerini kınayarak, geri çekilmeleri ve Kenosha ile Portland’da gördüğümüz gibi şiddet uygulamamaları gerektiğini söylemeyi düşünüyor musunuz?”

Trump’ın yanıtı, ABD’deki tehlike çanlarını kuvvetlendirdi: “Proud Boys, kenarda durun ve hazırda bekleyin. Birileri Antifa ve sol konusunda bir şeyler yapmalı. Çünkü bu bir sağ kanat sorunu değil, sol kanat sorunu.”

Biden, “Antifa bir fikir, örgüt değil” dese de fayda etmedi; Trump’ın verdiği mesajdan sonra şiddet yanlısı ırkçı gruplar sosyal medyada “Hazırız!” diye paylaşımlar yaptı. Trump seçimi kaybederse, “barışçıl devir teslim” olmayacağı şüphesini de düşününce, ülkede ortam giderek geriliyor.

Bugünlerde Proud Boys ve diğer çeteler, silahlarıyla eylemler gerçekleştirirken, COVID-19 hastası Trump kaldığı hastaneden çıkıp zırhlı araçla tur atıyor! Üstelik bunu araçtaki gizli servis elemanlarının sağlığını tehlikeye atarak yapıyor.

Bu hoyratlığın nedeni, son kamuoyu araştırmalarına göre Biden’ın yüzde 8-9 puan gerisinde olması. Hatta Trump’ın hastalığının uydurma olduğunu, bu yolla halkın acıma duygularını etkileyip sempati toplamaya ya da ikinci TV tartışmasını iptal etmeye çalıştığını düşünenler de az değil.

Ne diyelim…

Oligark işbaşında! Oligarşiyi korumak için her şeyi yapıyor.