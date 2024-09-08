Sahte veteriner hekim skandalı!

08 Eylül 2024 Pazar

Hemen her şeyin sahtesinin türediği Türkiye, insanların en masum duygularını sömürenler için cennet haline geldi. Bugün buna ilişkin bir örnek anlatacağım.

Olay bu yıl mayıs ayında İzmir Çiğli’de yaşandı. Elif Melisa Kıymık, köpeği Venüs’ü Amerika’ya yanına aldırana kadar Çiğli’de yaşayan ailesine bırakmış. Ancak Venüs bir kaza geçirip düşünce kalça kemiği kırılmış ve arka ayakları tutmaz hale gelmiş. Aile hemen veteriner hekimlere başvurmuş ama gelip alamayacakları söylendiği için, bir tanıdık aracılığıyla veteriner hekim olduğunu ve köpeği alarak tedavisini yapabileceğini söyleyen Hüseyin Şahin’e ulaşılmış.

Şahin, Melisa’nın annesinden tedavi için 14 bin TL istemiş, “Önce masraflar için 7 bin TL’yi gönderin, kalanı köpeği teslim ederken alırım” demiş. Parayı verilen IBAN hesabına havale eden aile, daha sonra arayıp köpeği görmek istediğinde Şahin oyalamış ve 15 Haziran’da tekrar para göndermelerini isteyince 2 bin TL daha yollamışlar. Görüntülü arayıp ısrarla köpeği görmek istediklerini söyleyince bir köpek gösterilmiş ama onun Venüs olup olmadığını telefon aniden kapatılınca anlayamamışlar bile.

Aylar süren oyalamalardan sonra Şahin, 30 Ağustos’ta köpeği teslim edeceğini söylemiş ama yine etmemiş. 1 Eylül’de aslında Venüs’ün klinikte değil, bir hayvan üretim çiftliğinde olduğunu söylemiş!

Aile o anda Venüs’ü almak istediklerini söyleyince görüntülü arama yapan Şahin yerde serumlu bir şekilde yatan bir köpeği gösterip Venüs’ün rahatsızlandığını söylemiş ve sonra da gece 3 civarında mesaj gönderip köpeğin kalbinin durduğunu bildirmiş. Aile köpeğin ölüsünü isteyince de vermemiş ve bir süre sonra telefonla ulaşılamaz olmuş.

Yaşananların hepsi belgeli ve olay şu anda yargıda.

ÜRETİM ÇİFTLİKLERİNİ KAPATIN!

Bunlar bana aktarıldığında daha önce birçok kez duyduğum dolandırıcılık olaylarından biri olduğuna emindim. Ancak yine de Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile temasa geçtim ve adı geçen Hüseyin Şahin hakkında bilgi aldım.

Gelen yanıt aynen şöyle: “Hüseyin Şahin odaya kayıtlı değil, zamanında Aydın’da fakülteden atılmış, sahte belge ile hekimlik yapmaya başlamış. Savcılık tarafından belgede sahtecilikten suçu sabit görülüp ceza verilmiş. Onun dışında hayvan sahiplerinin evlerine gidip yanlış tedavi sonucunda hayvan ölümlerine yol açarak ve borç para alıp insanları dolandırmaktan dolayı ek dosyası hazırlanmış.”

Bu sahte veteriner hekimi araştırdığımda, Urla’daki Guardia Turca de Smyrna adlı köpek üretim çiftliğinin resmi YouTube sitesinde “Veteriner hekimimiz” diye tanıtıldığını gördüm. Çiftliğin internet sitesine girdiğinizde, sizi “Avrupa’nın en iyi kan hattına sahip Mastiff ırkları dünyasına hoş geldiniz!” diyerek karşılıyorlar. Üretimini yaptıkları ve damızlık olarak kullandıkları köpekleri tanıtıp bu korkunç ticaretin reklamını yapıyorlar!

Biz hayvan hakları savunucuları, hayvan üretim çiftliklerinin kapatılması için yıllardır mücadele ederken bizi duymazdan gelen iktidar yetkilileri, işte bunları görmezden geldi!

AYM KATLİAM YASASINI İPTAL ETMELİ!

Hayvanlar üzerinden rant sağlayanlara, hayvanları üretip satanlara ceza verilmediği için, Türkiye hayvan sömürüsünün tavan yaptığı bir ülke oldu. AKP döneminde 22 yıl boyunca hayvanları üretip üretip sattılar! Hem yurtiçinde hem de yurtdışında sattılar!

Sonra da “Sokaklarda hayvan popülasyonu çok arttı” diyerek katliam yasası çıkardılar. Bugün Türkiye’nin her yerinden tüfeklerle delik deşik edilmiş, zehirlenmiş kedi ve köpek görüntüleri geliyor.

30 Temmuz’da TBMM’de kabul edilen ve Erdoğan tarafından imzalanarak 2 Ağustos’ta yürürlüğe giren 7257 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, hayvan üretim çiftliklerini kapatmayan ve bu ticareti yapanlara ceza öngörmeyen ama hayvanlar için ölüm fermanı niteliğinde olan bir yasadır.

Anayasa Mahkemesi, bu akıl dışı çarpıklığı ve zalimliği göz önünde bulundurup katliam yasasının yürürlüğünü bir an önce durdurmalıdır!