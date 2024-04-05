Tek başına cinsiyet bir siyasetçiyi tanımlamaz
Kadınlara belediye
seçimlerinde seçme
ve aday olma
hakkını veren 3 Nisan 1930
tarihli Belediye Kanunu’nun
yıldönümü bu yıl daha
coşkulu bir şekilde kutlandı.
Cumhuriyet Devrimi
sayesinde önü açılan
kadınlar, 1930 belediye
seçimlerinde ilk kez
kullandıkları bu hakkın
94. yıldönümünde,
belirgin bir atak yaptı. 31
Mart yerel seçimlerinde
11 il ile 61 ilçede kadın
adaylar belediye başkanı
seçildi. Bu elbette iyi bir
gelişme ancak siyasi
değerlendirmeleri
yalnızca cinsiyet üzerine
oturtarak yapmak
yanıltıcı sonuçlar veriyor.
Seçimden sonra
medyada göze çarpan
bazı haberlerde seçilen
kadın başkanları bir arada
gösteren görseller kullanıldı.
Kimisi kadın haklarında
büyük bir gerilemeye
yol açan iktidarın bir
üyesi kimisi Cumhuriyet
Devrimi’ni ağzına bile
almayan bir partinin
temsilcisi olsa da hepsi
sadece kadın oldukları için
aynı tarafta gibi algılandı.
Bir zamanlar Tansu Çiller
başbakan oldu diye, Meral
Akşener içişleri bakanı
oldu diye sevinenler geldi
aklıma.
TÜRKİYE'NİN KADIN BAŞKANLARI
Faşist bir iktidara destek
veren bir siyasetçinin kadın
olması, onun bir seçimde
desteklenmesini gerektirir
mi?
Laik Cumhuriyetin
kazanımlarıyla kavgalı, Said
Nursi’yi ya da Şeyh Sait’i
önder olarak gören gerici ya
da etnikçi bir siyasi görüşün
savunucusu bir kadın
adayın kazanması olumlu
mudur?
Benim yanıtım her iki soru için de hayır.
Kadınların siyasi
haklarını kazanması
kuşkusuz bir devrimdi
ve siyasette kadınların
olması toplumsal eşitlik açısından çok
önemli. Ancak
sırtını tarikatlara
dayamış, rant
peşinde koşan,
yönettiği
belediyede
hayvanlara
zulmeden
bir kadın
siyasetçinin
kazanmasına da
sadece cinsiyeti
nedeniyle
sevinemem,
bunu olumlamam.
“Türkiye’nin kadın başkanları” başlığıyla hazırlanan haberlerde ne yazık ki tek odak noktasının cinsiyet olması yüzünden bu durum ortaya çıktı.
SINIF MÜCADELESİNİ GÖSTEREN KİMLİK SİYASETİ
Küreselleşme
ve neoliberalizm
rüzgârlarının yakıp yıktığı
dünyada, yıllardır kimlik
siyaseti planlı bir şekilde,
sınıf mücadelesini
geriletmek amacıyla
köpürtülüyor.
Bir tarafta emekçilerin
temsilcisi bir partinin erkek
adayı varken karşısında
sermaye kesiminin
temsilcisi bir partinin kadın
adayı yarışıyorsa seçmenler
cinsiyete göre mi karar
vermeli? Elbette ki hayır.
Bir siyasi parti içinde
aynı görüşü savunanlar
arasında kadınların
yolunun açılması ayrı;
farklı siyasi görüşleri temsil
eden partiler arasındaki
mücadele için yapılacak
değerlendirme ayrı.
Bu noktanın önemini
kavrayamadığınız sürece
bir de bakarsınız kendinizi
TİP milletvekili Sera Kadıgil
gibi icabında Ülkücü
icabında gerici olan Meral
Akşener’i savunurken bulur
ve şu sözleri söylersiniz:
“Ataerkilin iliklerine kadar
işlediği Ülkücü camiada bir
kadın lider olarak sivrilmesi
ve kadın konularında hiç
geri basmaması bence
kıymetli. Benim için bir kız
kardeşlik mefhumu vardır.
Çok darda kalmadıkça
AKP’li kadın milletvekillerine
bile ağzımı açıp cümle
kurmam.”
Oysa yapılacak doğru
değerlendirmenin odak
noktası “kız kardeşliği”
değil, sınıf kardeşliğidir.
O nedenle de karşınızda
faşist, gerici, dinci, emek
karşıtı, laik Cumhuriyetle
kavgalı kadınlar
olduğunda da ağzınızı
açmanız gerekir.
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