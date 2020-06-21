21 Haziran 2020 Pazar

İçinde yer aldığım hak mücadeleleri için yıllardır yürüyorum.

1 Mayıs’ta emekçi hakları için yürüyorum.

8 Mart’ta kadın hakları için yürüyorum.

Sürekli hayvan hakları için yürüyorum.

Savaş karşıtı protestolarda yürüyorum.

Ayrımcılığa karşı yürüyorum.

Gazetecilere yapılan baskılara karşı yürüyorum.

Çevre eylemlerinde yürüyorum.

Adalet istediğim için yürüyorum!

Umudumu koruduğum için yürüyorum.

Barışçıl bir şekilde elimde pankartla yürüyorum.

Yürüyerek direnme hakkımı kullanıyorum.

Bunu bir insan olarak en temel hakkım olduğu için yapıyorum!

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Ne var ki Türkiye’de bu temel hakkı kullanmak da ayrımcılık nedeni!

HDP, iki milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesi nedeniyle geçen hafta yürümeye karar verdi. Edirne ve Hakkâri’den başlatılan yürüyüşe Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü adını verdiler.

Fakat HDP’nin çağrısının ardından Bitlis, Hakkâri, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu. Bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı...

Yürüyüşe katılanların her gittiği yerde gözaltılar yapıldı.

Oysa CHP’nin Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından 2017’de yaptığı Adalet Yürüyüşü’nün benzeriydi bu eylem.

Bir kez daha görüldü ki bu ülkede yürüyerek direnmek herkese hak değil!

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Son birkaç gündür ise barolar dört bir yandan Ankara’ya yürüyor. Eşzamanlı olarak başlatılan Savunma Yürüyüşü’ne 80 baro katılıyor. Hepsi de AKP ile MHP’nin planladığı “baro darbesi”ne tepki göstermek için yürüyor!

İktidar, yeni düzenleme ile her ilde birden fazla baro kurmak istiyor. Barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeyi amaçlıyor. Avukatlara ilişkin kanunun 76. ve 95. maddelerindeki hak ve yetkileri sınırlandırmayı hedefliyor.

Demek ki FETÖ’nün devlet içinde güçlü olduğu dönemde gündeme gelen ancak gerçekleştirilemeyen bu girişim, iktidar tarafından tekrar masaya konuyor. İktidarın hamlesi başarılı olursa Türkiye’de meslek odaları ve barolar, yandaş medyaya döndürülecek!

Baro başkanları da, “FETÖ’nün yapamadığını iktidar yapmaya çalışıyor” diyerek baroların susturulmak, parçalanmak ve itibarsızlaştırılmak istenmesine karşı çıkıyor. Bu nedenle yarın toplu halde TBMM’ye yürüyerek iktidarın baskı planını protesto edecekler.

Bu tepkinin tarihi önemi var.

Çok zor bir araya gelebilen barolar, AKP baskısına karşı ilk kez böyle bir birliktelik gösteriyor.

Meslek onurunu korumak için harekete geçiyor...

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti için eylemlilik sürecini başlatıyor...

Ve yürüyerek direniyor!