Zalim yönetim, aziz millete çayla simidi bile layık görmüyor!

10 Ocak 2025 Cuma

Memur emeklileri yüzde 11.54; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ise yüzde 15.75 zamlı maaş alacakmış. Böylece en düşük emekli aylığı 12 bin 500’den 14 bin 469 liraya yükselmiş.

Ortalıkta sadece konuşmuş olmak için konuşan öyle çok insan var ki muhalif TV’lerden birinde sunucunun “Emekli maaşını yuvarlayıp 15 bin TL bile yapmamışlar!” dediğini duydum. Günlerdir iktidar medyasında 15 bine yuvarlanacağı yazılıp çiziliyordu, aklınca o bile gerçekleşmedi diyerek eleştiriyor.

Diyelim ki 15 bin oldu, hatta 20 bin oldu, ENAG’a göre yüzde 83.40, TÜİK’e göre yüzde 44.38 yıllık enflasyon varken bu maaşlarla geçinmek olanaklı olacak mıydı?

Böylesine gaddarca bir yoksullaştırma operasyonu yürütülürken, IMF’siz IMF programının tüm yükü emekçilere çektirilirken, neoliberal politikalar utanmazca işçileri inim inim inletirken aynı anda “Öcalan açılımı” ile gündem darmadağın ediliyor.

HALKLA ALAY ETMEKTİR BU!

Halkın parası sermaye kesimine peşkeş çekilerek tarihin en açık soygunu yapılırken, birtakım şaklabanlar çıkıp “Fakir hayat, en sağlıklı hayattır” diye zırvalarken, en düşük emekli maaşıyla ilgili konuşması beklenen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan pes dedirten bir açıklama geldi, “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” dedi.

Bunu açlığa mahkûm ettiği emeklilere ve süründürdüğü asgari ücretlilere söyledi! Oysa sefalet ücretine mahkûm edilenlerin bırakın fahiş fiyatlı ürünleri satın almayı, günde üç öğün sadece çay simit yemeye bile gücü yok!

Erdoğan’ın 1993’te Tansu Çiller hükümetini eleştirirken yaptığı çay ve simit hesabını günümüz fiyatlarıyla yaparsanız o sürekli talep ettiği en az üç çocuklu bir aile için ayda 25 bin civarında tutuyor!

32 yıl önce “Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor! Bunların peşinden nasıl gideceksiniz? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum size!” diye bağıran Erdoğan’dı. Şimdi roller değişti, bu soruları Saray iktidarına sorma sırası bizde! Kim ödeyecek bu zorunlu masrafları?

Fahiş fiyatlı ürünleri alabilenler sermayedarlar ve tuzu kuru zenginler olduğu halde, Erdoğan’ın bu ürünlere yönelik boykotu çay ve simit bile alamayan kesime önermesi, yaşamak için can çekişen asgari ücretlilere dalga geçmektir.

SEFALET ÜCRETİ İNSAN HAKLARINA AYKIRI!

Hiçbir ihtiyacını karşılayamayan emekliler, bu kadar az bir maaşla gidip herhangi bir simitçide, ucuz bir kafede bile oturamadığı için, kış soğuğunda hiç değilse sıcak diyerek AVM’lerde zaman geçiriyor.

Sinemaya, tiyatroya, konsere gitmenin lüks görüldüğü, kültürel etkinliklerin artık zenginlere yönelik olduğu, zorunlu sağlık kontrollerinin bile yaptırılamadığı bir ülkede, emekçiler en temel ihtiyaçlarını karşılamaya güçleri kalmayana kadar sömürülüyor.

Bir milletvekili emeklisinin maaşının 125 bin TL civarında olduğu düşünülürse vekilin vatandaşın yaklaşık 9 katı ücret alması söz konusu. Böylesine derin bir gelir dağılımı uçurumu yaratan, kapitalist açgözlülük ve yolsuzluktur.

Yaşam kalitesini dibe vurduran, yaşlıların hüzün içinde köşelerine çekilip hayatla ilişkilerini en aza indirmesine, gençlerin bunalıma sürüklenmesine ve çocukların yatağa aç girmesine yol açan bu tiksinti verici düzen değişmek zorundadır.

Gündem ne olursa olsun, insan onuruna aykırı bu yağma düzenine karşı susmayın, bunu kanıksamayın! BU İKTİDARI BOYKOT EDİN!