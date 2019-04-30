ABD ve AB ‘Yok Hükmünde!’

Yaklaşık 60 yıldır, Türkiye’de ve yurtdışında sürdürdüğüm mesleğimde, vardığım temel yargılarımdan biri, “Ne zaman Türkiye’de iktidar zayıflığı ve ekonomik bunalım...” varsa, Batı dünyası, bu olguyu fırsat bilir ve çeşitli alanlarda saldırıya geçer!

Bu olguyu, Reis-i Cumhur ve AKP Reis-i Umumisi, partisinin Kızılcahamam toplantısında şöyle itiraf etti: “Diplomatik teröre teslim olmadığımız gibi, ekonomik teröre de teslim olmayacağız!”

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31 Mart seçimlerinde, MHP’nin bastonuna rağmen önemli kentlerde seçimi kaybeden iktidar, Batı dünyasına zayıfladığının önemli işaretini verdi...

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Dolar kuru 6 TL’ye, Avro da 7 TL’ye yaklaştı. Oysa ocak ayı sonunda dolar 5.26, Avro ise 6 TL çevresinde idi.

Kanada’nın önemli yatırım kuruluşu “TD Securities (Güvenlikler)”, Türk Lirası’nın yokuş aşağıya koşuşunu sürdüreceği algısını yaratacak biçimde “2. çeyrek sonunda 7.90 ve 3. çeyrek sonunda 8.90 seviyesini görmesini beklediğini” öne sürdü!

Bu durumun, TC Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faizi artırmaya zorlanacağını da ekledi.

İslami kurallar nedeniyle “faiz karşıtı” Reis-i Cumhur ve AKP Reis-i Umumisi’nin baskısıyla, TC Merkez Bankası’nın faizi dondurmak zorunda kaldığına, yabancı kurumlar dikkati çekiyorlar.

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“TC’nin Maliye ve Ekonomi Bakanı, Damat Paşanın” ABD işadamlarına sunum toplantısına katılan yatırımcılar “Şimdiye değin üst düzey bir hükümet temsilcisinin en kötü sunumu, berbat bir ‘show’ ” olarak yorumlayıp şu değerlendirmeyi yaptılar:

“Yabancı yatırımcıların kaygılarını gideremedi... Enflasyon ve kamu borcunun nasıl denetleneceği, bankaların nasıl güçlendirileceği gibi önemli ayrıntıları açıklayamadı!”

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Diplomatik gelişmelere göz atalım...

Fransa, yıllardır “Ermeni soykırımını” tanıma “öncülüğünü” yapar. Fransa’nın günümüzdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, “24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma ulusal günü” ilanından sonra, ilk resmi törenler düzenlendi.

Paris’teki “soykırım anıtı” önündeki törenlere katılan Başbakan Edouard Philippe, TC’nin Reis-i Umumisi’ne yanıt verdi ve şöyle dedi:

“Fransa, Ermeni soykırımının insanlığa ve medeniyete karşı bir suç olarak tanınmasına katkıda bulunmayı umut ediyor!”

Törenlere ayrıca bazı bakanlar, Ermeni dernekleri temsilcileri, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da katıldı.

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İtalyan hükümetinin “Ermeni soykırımının, resmen tanınmasını ve bunu uluslararası alanda savunmasını” isteyen önergesi, 43 çekimsere karşı, 382 oyla kabul edildi.

TC Hariciye Nazırı, İtalya Parlamentosu’nun “Ermeni soykırımı” kararının “yok hükmünde” olduğunu bildirdi. Uluslararası diplomaside bir parlamento kararına karşı “yok hükmündeki” tepkisi ne ölçüde geçerlidir?

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Aaaa! O da ne?

Portekiz parlamentosu da, 26 Nisan Cuma günkü oylamasıyla, soykırımı tanıyan ülkeler arasına katıldı. Ankara ise bu adımı “kabul edilemez” buldu!

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Başta, Fransa, ABD ve öteki ülkelerde yaşayan Ermeni “lobileri” daima “başkan” adaylarına “Bu tanımayı yaparsan, bizler size oy vereceğiz!” siyasasını sürdüregeliyorlar! Peki, neden patladı bu sorun yine günümüzde?

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AKP iktidara geldikten sonra, 3 Ekim 2005’te Avrupa Birliği (AB) ile “tam üyelik” müzakereleri resmen başladı. 35 başlığın gerçekleştirilmesi öngörüldü. Aralık 2015’te, Avrupa Konseyi de, Türkiye için yeni “katılım ortaklığı belgesini” kabul etti.

AKP’nin o zamanki “Veziri Azamı” Ankara’da görkemli törenlerle karşılandı. 1963’ten beri bu konuyu izleyen ben bile, maalesef “olumlu” yazmıştım!

Aradan 14 yıl geçti? Eski “komünist” pek çok Doğu Avrupa ülkesi bile bu sürede AB’ye “tam üye” oldu...

14 yıl sonra TC, AKP iktidarı sayesinde, “kapı dışında” bekletilmekle kalmadı, çeşitli dışlamalara da konu oldu. Son örnek şöyle:

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, tutucu Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber, şöyle konuştu: “Türkiye’nin AB üyesi olabileceğine inanmıyorum. Ortaklık, dostluk istiyoruz, ama Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırmamız gerek!”

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“Stratejik ortak ABD’nin Başkanı” Donald Trump, Türkiye’nin İran’dan petrol alımındaki “muafiyeti” durdurdu... Şimdi ne olacak? Gaz, benzin zamlanacak ve dolar 7 TL’ye doğru koşturacak...

Neymiş? “Diplomatik teröre teslim olmadığımız gibi, ekonomik teröre de teslim olmayacakmışız!” Çünkü olanları “Yok hükmünde...” sayıyoruz!