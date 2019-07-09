Uyuşturucular, Uyarıcılar... (7)

“Kenevir (Cannabis) - esrar” konusunda Türkiye, “ikilemle” karşı karşıya! “Kenevir (kendir)” ikiyüzlü bir bitkidir...

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“Kenevir - esrar”, Türkiye’de PKK terörünün en önemli maddi kaynağıdır. “Kenevir - Esrarın kötü yüzü” ile bağlantılı, son yılların bazı gazete haberlerine göz atalım:

30 Haziran 2006: 7’nci Kolordu Komutanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, toplamının piyasa değeri 11 milyar 250 bin liralık, 43 milyon 920 bin kök hintkeneviri, 5 ton 344 kilo toz esrar ve 3 ton 44 kilo “kubar (işlenmiş toz)” esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ekili 522 alan imha edildi...

2013: Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 39 milyon 915 bin kök kenevirine el konuldu.

2017 ve 2018 yıllarında Diyarbakır’da 156 ton esrar, 11 milyon kök kenevir ele geçirildi. Bu miktarın önemli bölümüne kaynaklık eden ilçe Lice’ydi.

13 Şubat 2019: Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, toprağa gömülü halde, 5 ton esrar bulundu. Esrar, 30 bidon ve 52 çuval içinde saklanmıştı.

14-16 Haziran 2019: Diyarbakır Jandarma Komutanlığı, Lice ilçesinde, 10 ayrı noktada, 850 bin kök kenevirini yerinde imha etti.

28 Haziran 2019: Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hazro ilçelerinde 1 milyon 255 bin kök kenevir ve 337 kilo esrar ele geçirdi.

22 Haziran-3 Temmuz 2019: Diyarbakır, Lice İlçesi kırsalında 7 bin 500 güvenlik görevlisinin katılımı ile düzenlenen harekâtta, 67 milyon 605 bin kök kenevir ele geçirilirken, 14 PKK’li de etkisiz hale getirildi.

27 Haziran 2019: Diyarbakır Lice’de 6.5 milyon kök kenevir imha edildi.

3 Temmuz 2019: Diyarbakır Lice’de 5 milyon 430 kök kenevir ve 63 kilo esrar da yakıldı.

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2009’dan bu yana, Türkiye’de ele geçirilen “kubar” esrar miktarı ise herhangi bir AB ülkesinde ele geçirilen miktardan daha fazladır. Esrar bağlantılı kullanma ve bulundurma suçları da artmaktadır. Esrar, tüm uyuşturucu suçlarının yüzde 75’ini oluşturuyor.

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Esrar, en yaygın kullanılan bir “bağımlılık yapan” narkotiktir. Esrarın bağımlılık yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Düzenli kullanımı; yaşama ilgisizlik, amaçsızlık yaratır. Esrarın kısa dönemde başlıca etkileri arasında; neşe ve rahatlama veriyorsa da algıda bozulma, karar yeteneklerinde bozulma, iştah artışı, ağız kuruluğu, şaşkınlık, panik atak, muhakeme bozukluğu, kuşkuculuk sayılıyor.

Uzun dönem etkileri ise şu ruhsal ve fiziksel olgular gözleniyor:

Kötülük göreceğine ilişkin aşırı kıskançlık, şizofreni benzeri rahatsızlıklar, kalp- damar hastalıkları, kanser olasılığı, bellekte zayıflama, alınganlık, uykusuzluk, hayal görmeler yer alıyor.

Erkek ve kadın üreme sistemlerine etkili olup esrar alındıktan hemen sonra, “testosteron” adı verilen “erkeklik hormonunun” yüzde 25-35 oranında azaldığı saptanmıştır.

Bazı araştırmacılar, sigaraya kıyasla beş kat daha fazla akciğer kanserine neden olduğunu duyurdular...

Avrupa’da, 15-24 yaş grubu kişilerden yaklaşık 5 kişiden birinin, esrar kullandığı saptandı. 2017’de 1.2 milyon kullanım ya da bulundurma suçlarının yarısından fazlasının esrarla bağlantılı olduğu açıklandı.

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Geçen ay, Çinliler, Tacikistan sınırına uzanan Pamir Dağları’ndaki arkeolojik araştırmalarda, esrar kullanımının İÖ 5. yy’ın başlarına kadar uzandığını 8 mezarda saptadılar. Esrarın anavatanının Orta Asya olduğu kabul ediliyor.

Bodrumlu hemşerimiz Herodot da, İÖ 440’ta, Karadeniz yöresinde esrar kullanıldığını yazmıştı...

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“Kenevir - kendir” bitkisinin “güzel yüzüne” de göz atalım...

İnsanlık tarihinin en eski bitkisel hammaddesi olan kenevirin saplarındaki lifleri iplik, dokuma ve kumaş, kurşun geçirmez yelek, hamurlu bölümünden ise kâğıt, banknot, sigara kâğıdı, çay poşeti, kozmetik ürünler yapımında kullanılıyor.

Ayrıca, otomobil sanayiinde, doğal fiber parçalarda, uçak kanatlarında, gemi gövdesi ile halatlarında, talaşı ise doğal inşaat malzemelerinde, ahşap malzemede, yalıtım malzemelerinde, kozmetik ürünlerde de geçerli...

En önemli kullanım alanı olan, ilaç dünyasında ise AIDS ve kanserin kimyasal tedavisinde, radyasyon etkisini azaltmada, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta geçerli...

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Bu yılbaşında hükümet; Amasya, Antalya, Burdur, Bartın, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde, denetimli kenevir üretimine izin verdi. İzin, Diyarbakır’ın Lice ilçesini kapsamıyor.

Not: Sürecek...