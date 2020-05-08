Tarım ülkesi Türkiye!

08 Mayıs 2020 Cuma

İktidar, Türkiye’nin çoğunluğundaki ve ülke ekonomisinin temelindeki “tarımcı nüfusu” her nedense dikkate almıyor!

***

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası, (TMMOB ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, virüs salgınının ülkemize en az zarar vermesi için, Cumhurbaşkanı’nca 18 Mart’ta açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanındaki” önlemlerde ve ayrıca, 25 Mart tarihli “Ekonomik Destek Paketi’nde” de “tarım” sektörüne yer verilmeyişine dikkati çekti!

***

Suiçmez, “Dünyayı tehdit eden ‘koronavirüs’ karşısında, çiftçilerimiz bir yandan sağlık tehdidiyle uğraşırken, bir yandan da geçim için üretim telaşındalar...” diyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Sağlığımızı korumanın tıbbi yöntemler dışındaki en önemli etkenlerden biri de, tarımsal üretimimizi artırmanın mutlak bir zorunluluk olmasıdır.

Tarımsal örgüt enflasyonunda, aslında örgütsüz olan çiftçilerimiz üretimden çekilirken, son yirmi yılda 3.5 milyon hektar işlenebilir tarım arazisini ekmekten vazgeçti!”

Suiçmez ayrıca, ülkemizde mart ve nisan aylarının; özellikle sebze tohumu ve fidesi ile pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerin ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama zamanları olduğunu anımsatarak “Üreticilerimiz, çiftçilerimiz ise bugün maalesef önlerini görememekte. Bir aylık ekim sezonunu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü kaybederiz” demişti!

***

Dünya Gazetesi Yazarı Ali Ekber Yıldırım da değişik sektörlerde, “Vergi, borç ötelemeleri, finansman kolaylıkları gibi destekler” içeren “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde tarıma yer verilmeyişini” eleştirdi!

***

Yıldırım, “Amerika’nın Sesi (VOA)” Türkçe programının sorularını şöyle yanıtladı:

“Açıklanan pakette, tarımla ilgili hiçbir destek ya da önlem yer almadı!

‘Tarım sektörünün’ adı bile geçmedi.

Oysa bu dönemde, sağlıktan sonra, belki de sağlıkla birlikte en önemli sektör, tarım... Özellikle bu dönemde, tarım sektörü açısından hem ekim-dikim zamanı hem de bazı ürünlerde hasat başladı. Dolayısıyla bu faaliyetlerin sürdürülmesi gerekiyor. Eğer yapılmazsa birkaç ay sonra raflarda ürün bulmakta zorlanacağız!”

***

“Gübre, ilaç, tohum gibi girdilere erişimde şu anda sorun yaşanmadığını” söyleyen Yıldırım, yakın gelecekte bu girdilerin “ithalatında” ve tarlaya ulaştırılmasında “ikmal” sorunları yaşanabileceği uyarısında bulundu!

Yıldırım’a göre: “Dövizdeki artışa bağlı olarak maliyetler de yükselecek! Bu maliyet artışı, önce üreticiye, sonra da tüketiciye yansıyacak!

Bu nedenle devlet; bu aşamada, özellikle tohum, fide, gübre, ilaç gibi girdileri ve ana kalemleri destekleyerek karşılamalıdır!

Ayrıca, yaz mevsiminde tüketilecek sebzelerin, dikimlerinin şu anda yapılmaları gerekir! Eğer domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi ürünlerin dikimleri şu sıralarda yapılmazsa, varın düşünün gerisini!”

***

Ziraat Mühendisleri Odası, “Trabzon Şube Başkanı” Cemil Pehlevan, virüs salgınının tarıma etkileri nedeniyle şu uyarılarda bulundu:

“Önümüzdeki günler, gelecek yılın hasatı için ekim, dikim, bakım, ilaçlama ve gübrelemenin yapılacağı önemli günlerdir... Bu çalışmaların ağır aksak da olsa devam ettirilmesi gerekir. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek aşırı fiyat dalgalanmaları, açlık, kıtlık, yoksulluk ve sonrasında gıda bunalımı yaşamamız kaçınılmaz olacaktır!”

***

Ziraat Mühendisleri Odası, “İzmir Şube Başkanı” Tevfik Türk de “Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinin düşük faizli yatırım ve işletme kredisi sunumunun virüse karşı önlemler paketi içinde yer verilmesine” tepki gösterdi!

Türk, VOA Türkçeye şunları söyledi: “Bu kredi, 2 Ocak 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkmıştı. Bir de kısa bir süre önce bir destekleme ödemesi yapıldı. Bu, 2020 desteklemesi gibi sunuldu!”

Ama aslında çiftçimizin 2019 yılında üretip hasadını bitirdiği ürünlere yönelik desteklerin bir kısmının ödemesiydi. Biz 2019 ödemelerinin yanı sıra 2020 ödemelerinin bir kısmının da yapılmasını talep ediyorduk...”

***

Türk, bazı tarım kalemlerine uygulanan yüzde 1’lik KDV oranının genişletilmesi ve çiftçilerin de balıkçılar gibi ÖTV’siz mazot kullanması gerektiğine değindi... Türk, girdi maliyetlerinin artışını anımsattı, “Örneğin, küçük çiftçi patates üretiminden uzaklaşıyor!” dedi... Son 15 yılda Türkiye’de çiftçi sayısının 700 bin azaldığını, mevcut çiftçilerin yaş ortalamasının da 58-59 olduğunu, virüs karşısında tehlikeye dikkati çekti.

***

AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Veziri Azam Recep Tayyip Erdoğan’ın, ancak nisan sonunda, o da AK Parti il başkanları ile “tele konferans” yoluyla düzenlediği toplantıda, Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz’ün “tohum talebi” yanıt buldu.

Erdoğan, bu istekten bir hafta sonra “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” programı çerçevesinde yüzde 75’i olmak üzere, köylüye 21 ilde tohum dağıtılacağını açıkladı...

***

Ayrıca, 3 gün önce Tarım Bakanlığı sözcülüğü rolünü yüklenerek buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatı ile destek primlerini de açıkladı!