Hatalar dizisi
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk yarısı bittiğinde sadece hatalar vardı. Sanki taraftar böyle bir durumu bekliyormuşçasına tribünlerde alışılagelmiş çoğunluğu sağlamadan zoraki şekilde takımının kazanması için adeta dua eder gibiydi.
İlk yarıda aklımda kalan tek pozisyon son anlardaki Semih'in şutuydu.
Kornerde Svensson'un kapattığı direkte ıskaladığı top gol oldu ama ilk yarının en önemli olayı Efecan'ın tek başına soldan getirdiği topta istediği yere gitmeyen pozisyonun değerlendirilememesidir.
İkinci yarının başında Gedson'un boş kaleye aşırtmasının auta gitmesi egoistlik örneğidir ve maça etki etmiştir. İddia ediyorum Türkiye'de üzerinde durulması gereken daha iyi çocuklar var ve daha verimli olurlar. Beşiktaş'a da bu yakışır.
Taraftarın tribünleri doldurması için bir yenilik lazım. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kimliğinden ve üç büyüklerden biri olduğundan ödün vermemelidir. Yöneticiler bunu unutmamalıdır. Açıkça söylemek gerekirse bu Beşiktaş’ı izledikten sonra gördüm ki Türk futbolu daha kötüye gidiyor.
Acaba sadece yabancılardan mı diye düşünmek lazım!
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