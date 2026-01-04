Ali Mortaş, İstanbulspor’da Cihat Arman ve Sabri Kiraz’dan sonra en çok Türk futboluna oyuncu kazandıran ama unutulan bir adamdı. Kendisinin öğrencilerinden iki kardeş Yasin ve Gökmen Özdenak, biri Cosmos’da ABD’de Pele ile oynarken Gökmen ise Galatasaray’ın başarısı için ter döküyordu. Gökmen, 20 yaşında sırtına geçirdiği Sarı-Kırmızılı formayı 13 sezon giydi, şampiyonluklar yaşadı, bir de en çok kafa toplarındaki hâkimiyetiyle aklımızda kaldı. Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü de Gökmen kardeşim atmıştı. Rahmetli Gökmen’in diğer kardeşleri Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak da Galatasaray’da futbol oynadı. Şahsım ise Mortaş sayesinde edinmiş olduğum ilhamı Beşiktaş altyapısında devam ettirdim. O dönemler ise üç isimden bahsedilirdi: Metin Oktay, Cihat Arman ve Recep Adanır. Zaman çabuk geçerken aklıma gelen anıların etkisiyle yaşamını yitiren sevgili Gökmen Özdenak’ı rahmetle, saygıyla anıyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum.