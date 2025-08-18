Futbola minik takımında başlayıp yıllarca formasını giydiğim Eyüpspor ile antrenörlük dönemimde önemli başarılar yakaladığım Beşiktaş’ın mücadelesi benim adıma duygusaldı. Siyah-Beyazlılar baskılı başladı, Abraham’ın penaltısıyla golü buldu, öndeki baskıyla rakibini zorladı. Eyüp ise 1-1’i yakalayıp daha iyi futbol ortaya koydu. İkinci yarı, tempolu ve bol pozisyonlu bir maç izledik. Kaleci Felipe’nin harika performansı yetmedi, Kartal Rafa Silva ile 90+6’da maçı kazandı. Ancak bu skor aldatmasın. Beşiktaş’ın kaliteli transferlere ihtiyacı var. Abraham ve Rafa yetmez! Aksi halde Kartal’ın G.Saray’la ve F.Bahçe’yle yarışması mümkün değil!
2-1 aldatmasın!
İlgili Konular: #beşiktaş
