Çürütülmeye alışma!...

CHP seçmeninin desteğiyle belediye başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanan bazı isimlerin geçen hafta AKP saflarına katılmasıyla siyasetteki ahlaki çöküntü ve çürüme tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Mine Esen

Çerçioğlu olayı ve CHP

İki kez milletvekilliği, dört dönem Aydın Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Özlem Çerçioğlu, CHP etiketiyle 25 yılı bulan siyasal yaşamında 180 derecelik bir yön değişikliği yaparak geçen hafta AKP’ye katıldı.

Olayların Ardındaki Gerçek

Komisyon uyduruk mu gerçek mi... Zulmü durdurur mu?

Adım adım ilerliyorlar. MHP’de bir Alevi raporu hazırlanıyormuş. Bahçeli de bir külliye yaptırıyor.

Orhan Bursalı

Bir gün, Spinoza sinagoga girer...

Amsterdam’da 1656 yılının temmuz ayında, 23 yaşındaki Baruch Spinoza, Avrupa’nın en güçlü sinagogunun önünde durdu, içeri girmeden derin bir nefes aldı.

Ergin Yıldızoğlu

Depreme hazır mıyız? - Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

Türkiye’de 2011 M7.2 Van depreminden sonra, en yıkıcı depremler ElazığMalatya M6.8, Sisam-Kuşadası M7.0 sarsıntılarıdır. Türkiye’de depremler ne gecikmiştir ne de çoğalmıştır. Tüm sarsıntılar olağan oluşumuyla sürmektedir.

Olaylar Ve Görüşler

Toplumsal dönüşümün krizi - Deniz Öztürk

Eğitim, bir toplumun geleceğe baktığı en önemli izdir.

Olaylar Ve Görüşler

CHP’nin ideoloji sorunu

CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi bir ahlaksızlık ve erdemsizlik örneğidir.

Örsan K. Öymen

Alaska’daki CCCP’nin anlamı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Alaska’ya CCCP yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tişörtüyle gitmesi, amaçlandığı gibi fazlasıyla dikkat çekti ve tartışıldı.

Mehmet Ali Güller

Kıyamete adım adım

Bundan 26 yıl önce 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük depremin yıldönümüydü dün. Gölcük’ten Sakarya’ya, Yalova’dan İstanbul’a yaşanan bu depremde binlerce bina yıkıldı, on binlerce insan hayatını kaybetti.

Jale Özgentürk

Eğitim ve sanat

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin üzerinde yükselmesi gereken dört sütunu, “mektep, iktisat, sanat, imar” diye sıralamıştı. Bu dört sütundan ikisini oluşturan “mektep” ve “sanat” maddelerine yakın tarih içinde bir arada bakıldığında, yani sanatta eğitim ve eğitimde sanat alanlarında nereden nereye geldiğimize bakıldığında umut verici bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz söylenemez.

Ayşe Emel Mesci

2-1 aldatmasın!

