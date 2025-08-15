Beşiktaş dün 4. resmi maçına çıktı ve bunların tümü Avrupa kupasındaydı. Ancak Siyah-Beyazlıların ne oynadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Shakhtar karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Kartal, kendisinden kalite açısından daha zayıf St. Patricks önünde iki maçta da savunma hatalarıyla sahadaydı. 4-1 kazandığı maçın rövanşında taraftarının önünde 2-0 geriye düşen Beşiktaş’a uyarıyı tribünler tezahüratlarla yaptı: “Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!”. Nitekim bu sözler hem Solskjaer’i hem takımı etkiledi ki 2-0 mağlubiyetten 3-2’lik galibiyet ve tur geldi. Ama Beşiktaş’ın eksikleri hâlâ gün gibi ortada... Sağ bek, sol açık, sağ açık, stoper, merkez orta saha, 2. forvet... Bu kadar mevkiye iyi seviyede oyuncu bulmak kolay olmayacaktır ancak Siyah-Beyazlıların bir sezonu daha kaybetmeye tahammülü yok!