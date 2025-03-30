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Özgüvenli Kartal

30 Mart 2025 Pazar

Maça istekli başlayan Beşiktaş öne geçtikten sonra Galatasaray’ın 10 kişi kalmasıyla avantaj elde etti. Ama bunu pek değerlendiremedi. Galatasaray hiç iyi oynamadığı bir devreyi Torreira’nın golü sayesinde beraberlikle bitirdi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, rekor bütçe harcadığı sezonda şampiyonluğa oynayan takım kimliğinden oldukça uzaktı. Zaten Okan Buruk ve öğrencileri haftalardır iyi futboldan uzak. Beşiktaş, oyun anlamında beklentinin altında kalsa da taraftarının yarattığı derbi atmosferini arkasına alıp kazanmasını bildi. Kuşkusuz bu skor Solskjaer’in ve takımın özgüvenine katkı sağlayacaktır.


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