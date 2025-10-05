Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derbinin kaderi
Adnan Dinçer
Derbinin kaderi

05.10.2025 04:00
Güncellenme:
Maça hızlı başlayan Galatasaray, Uğurcan’ın tüm gayretlerine rağmen 12. dakikada Abraham’ın golüne engel olamadı. G.Saray 34. dakikada Sanchez’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ancak Osimhen’in ve Uğurcan’ın tüm mücadelelerine karşın soyunma odasına 1-0 mağlup gitti. İkinci yarı karşılıklı ataklarla başlarken 55. dakikada İlkay Gündoğan, Sarı-Kırmızılılara eşitliği getirdi. Skor 1-1 iken Rafa Silva kaçırdığı golle maçın kaderini belirledi. Hakem Yasin Kol yoğun baskıyı iyi göğüsledi. Bazı kararları tartışılsa da derbiyi soğukkanlılıkla idare etti diyebilirim.

