Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir karşısında coşkulu oynadı. Hücumda keyif verdi. Cerny, Toure, Rafa, Abraham, Orkun oyun kalitesini yükselten isimler. Ancak iyi hücum ederken savunmayı unuttu Kartal. Merkezi boş bıraktı, stoperler, Başakşehirli oyuncularla çoğu kez bire bir kaldı. Her sonuca açık bu riskli oyun, yeni transfer Cengiz Ünder’in golüyle Beşiktaş’a 3 puanı getirdi. Kartal üstündeki ölü toprağını attı.