Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir karşısında coşkulu oynadı. Hücumda keyif verdi. Cerny, Toure, Rafa, Abraham, Orkun oyun kalitesini yükselten isimler. Ancak iyi hücum ederken savunmayı unuttu Kartal. Merkezi boş bıraktı, stoperler, Başakşehirli oyuncularla çoğu kez bire bir kaldı. Her sonuca açık bu riskli oyun, yeni transfer Cengiz Ünder’in golüyle Beşiktaş’a 3 puanı getirdi. Kartal üstündeki ölü toprağını attı.
Riskli oyun, 3 puan
İlgili Konular: #beşiktaş #sergen yalçın #Maç #futbol
Yazarın Son Yazıları
Riskli oyun, 3 puan
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Başakşehir karşısında coşkulu oynadı.
Devamını Oku
14.09.2025
2-1 aldatmasın!
2-1 aldatmasın!
Devamını Oku
18.08.2025
Kendinize gelin!
Beşiktaş dün 4. resmi maçına çıktı ve bunların tümü Avrupa kupasındaydı.
Devamını Oku
15.08.2025
Ole ders almış
Beşiktaş, Shakhtar maçlarından ders almış olacak ki St. Patrick’s karşısında özellikle ilk yarıda beklenenin üstünde bir performans gösterdi.
Devamını Oku
08.08.2025
Trajik bir durum
Beşiktaş’ın durumu gerçekten trajik!
Devamını Oku
01.08.2025
Beşiktaş ekolü
Beşiktaş yeni sezona takımda eksikliğini hissettiği birçok mevkiye transfer yapması gerekirken elindeki kaliteli oyuncuları da kaybediyor.
Devamını Oku
30.07.2025