Beşiktaş kendi klasik futbol anlayışına dönünce çabuk oynayıp Rafa gibi teknik, Orkun gibi mücadeleci bir karakterle hızlı başlayarak adeta maçı erken kazandı. Sergen Yalçın’ın gelişinden sonra Beşiktaş, kendi altyapısının kültürünü sahada uyguladı. Ancak ikinci yarı Beşiktaş ilk devredeki etkili oyunu unutmuşçasına temposuz futbola geri döndü.

Kocaelispor ise farkı kapatma çabasıyla etkili oldu ve Beşiktaş’ın temposunun düşüşünden de faydalanarak farkı bire indirdi. Sonrasında skoru koruyan Beşiktaş, uzatmada Jota’nın golüyle evinde 3-1 kazanmayı bildi. Beşiktaş’ın oyun anlayışını sürdürürken fiziksel kalitesini de önümüzdeki haftalarda yükseltmesi gerekir.

Ligde iddialı olmaktan başka hedefi kalmayan yönetim, yaptığı yüksek bütçeli transferlerle taraftarın beklentisini artırdı. Bu yüzden Beşiktaş, sahadaki mücadelesi ve fiziksel kaliteyle tribünün beklentisini karşılamalı. İki kulüpte başarılı ve değerli anılarım olduğu için benim adıma özel bir maçtı. Kocaelispor’un yıllar sonra Süper Lig’e dönüşü çok önemli bir başarı. En önemlisi ligde kalıcı olmalarıdır.