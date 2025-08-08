Beşiktaş, Shakhtar maçlarından ders almış olacak ki St. Patrick’s karşısında özellikle ilk yarıda beklenenin üstünde bir performans gösterdi.

45 dakikada 4-0’lık skor, Abraham’ın 3 golle yıldızlaşması, saha içindeki organizasyon, Ole Solskjaer’in “Bize zaman verin” sözünün ispatı gibiydi. Burada rakibin kalitesinin bu seviyeler için yetersiz kaldığının altını çizmeliyim.

Ancak ikinci devre, İrlanda ekibi özellikle golü bulduktan sonra Beşiktaş savunmasını baya yıprattı. Bu da Siyah-Beyazlıların ne kadar kırılgan yapıda olduğunu gösteriyor.

İşte burada oyuncu kalitesi çok önemli. Kartal, henüz o seviyede oyuncularla sahada yer almıyor.

Avrupa Ligi değil de sanki Konferans Ligi, Beşiktaş’ın daha dişine göre gibi! Ne dersiniz?