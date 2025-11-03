Dört büyüklerin kendi arasında derbi oynadıkları hafta zirveden uzaklaşan Fenerbahçe ve Beşiktaş için adeta yarışa dönüş şansıydı. Beşiktaş, seyircisinin desteğiyle maça önde başladı ve bu özgüvenle farkı ikiye çıkardı. Ancak Orkun'un görmüş olduğu kırmızı kartla durum tersine döndü ve Fenerbahçe ilk yarı bitmeden beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde birçok maça iyi başladığı fakat sonrasında fiziksel yorgunlukla beraber maçtan düştüğünü, kaybettiği puanları gördük.

Sergen'in kendini attırması sakin kalamaması yanlıştı. Fenerbahçe'nin ise ikinci yarı etkilli olamayışı beklentileri karşılayamadı. Fakat ikinci yarıda Duran'ın girmesi ve bireysel çabasıyla maçı kazandıran golü atması takdire şaayandı. Beşiktaş, formsuz gidişinden ve hakemin etkisiz performansından dolayı oyundan düşüşüyle maçı kaybetti. Fakat ne olursa olsun Beşiktaş oyundan bu kadar çabuk kopmamalıdır. Her ne kadar eksik kalmış olsa da iki farklı avantajı korumak için Beşiktaş doğru oynamadı ve gerekli önlemi almadı. Maçın oyuncusu bence Edson Alvarez!