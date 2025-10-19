Sergen Yalçın’ın, Orkun Kökçü’yü kaptanlığa getirmesi kendi döneminde yeni oluşum yaratmak için önemli bir hamleydi. Yalçın’ın baskılı ve sonucu alabilen bir oyun sistemi kurmak istediği, kendini aradığı görülüyor. Ancak iki farklı Beşiktaş izledik dün. Unutulmamalıdır ki ikinci yarılardaki performans düşüşü büyük problem. G.Saray’dan sonra G.Birliği de 1-0 önde olan Kartal’a gol attı. Başkent ekibi 2-1 de öne geçip 3 puanı kaptı. Beşiktaş, teknik kapasitesiyle takıma liderlik eden Rafa’nın yanında formda oyuncu bulmakta zorlanıyor. Sahneye çıkan başka bir isim yok! Abraham gol atma becerisini geliştirmeli. Beşiktaş, savunmayı da takım halinde yapmayı becerebilmeli. Bunu yapamadığı sürece böyle şok yenilgiler sürpriz sayılmaz!
Kartal kendini arıyor!
