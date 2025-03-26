Montella ve yükseliş
Türkiye’de görev alan güncel olarak en etkili ve başarılı devam eden A Milli Takım antrenörümüz Montella’dır. Avrupa’da yetişen ve oynayan çocuklarımıza Milli Takım’da görev verirken yüreklendirerek rol veriyor. Macaristan’ı iki maçta da etkili oyunla mağlup etme başarısı gösterdi. Arda, Kenan, Can, Mert gibi oyuncuların daha çok süre alacağı rekabet havuzu geniş bir Milli Takım görmek hepimizin temennisi olmalıdır. Özellikle Macaristan’a karşı önceki yıllarda galip gelemeyişimiz konusunda talihimiz değişmiştir. Uzun zaman sonra kendimize denk derecede bir rakibe karşı üç farklı galibiyet almak önemlidir. Bu galibiyet grafiğini devam ettirmek için takımı ve düşünce tarzını bozmaması gereken, mücadelenin bırakılmadığı takdirde başarılara aday bir Montella ve Milli Takımımız var!
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