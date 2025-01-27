Adnan Dinçer
Futbolsuz maç!
İki takımın da son derece isteksiz oynadığı maçta adeta insanların zamanını çalan futbol vardı. Skor önemli değildi ama beklenen futbol anlayışının gelişemediğini görmek beni üzdü. Oysa her şey ve zemin futbol oynamaya müsaitti ancak performans olarak hiçbir varlık yoktu. Öne çıkan tek oyuncu göremedim. Sadece Semih’in direkten dönen kafa vuruşu vardı. Solskjaer, Chamberlain’e şans tanısa da kendisi bunu kullanamadı. Hareketliliğin bile olmadığı, kalecilerin enerji harcamadığı bir karşılaşma izledik. 3 gün önce Athletic Bilbao’yu müthiş oyunla yenen Beşiktaş’a ne oldu?
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