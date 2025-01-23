Müthiş skor

23 Ocak 2025 Perşembe

Yeni yönetimin ilk hamlesi Solskjaer oldu. Beşiktaş, Bilbao maçına sezonun geri kalanını unutmamış şekilde başladı. Kartal güzel bir golle öne geçti. Ancak devre biterken, top Gedson’un hamlesi sonrası Bilbao’lu oyuncudan sekerek gittiği için ofsayt olmayan pozisyonda ağlara gitti. İkinci yarıya istekli ve süratli başlayan Beşiktaş, Rashica’nın geldiği günden beri en istekli oyununu sergilemesiyle skoru 2-1 yaptı. Seyircinin olumlu ve ateşleyici etkisi yadsınamaz. Tam puanlık performans sergileyen seyirci oyuncuları da ateşleyerek Solskjaer’e güzel bir karşılama yaptı. Şampiyonluk adayı olan Bilbao ise kendi adına yakışmayan yavaş ve anlamsız bir oyun sergiledi. Play-Off oynama ve kupada devam etme yolunda Beşiktaş çok büyük avantaj elde etti.