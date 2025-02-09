Adnan Dinçer
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Keyif vermiyor

09 Şubat 2025 Pazar

Beklenenden çok daha durgun, hareketsiz ve isteksiz başlayan maç böyle devam etti. Beşiktaş’ın Masuaku’nun ortasında Emirhan’ın kafayla attığı gol sonrasında Sivasspor’un oynama isteksizliğinde değişiklik olmadı. Bu tablonun sebebinin yeni antrenör Solskjaer’den kaynaklandığı düşünülmesin. Beşiktaş, tecrübe ve isim farkıyla bir adım öne çıkmayı bildi. Sivasspor’un ise ilk defa ligdeki durumu adına endişelenmesi gerekiyor. Formunu koruyan tek isim kaleci Ali Şaşal’dı. İki takımın da havlu atmış olduğu sahada okunuyordu. Kendi adıma üzücü taraf, karşılaşmanın doğum günüme denk gelmesinden dolayı farklı bir Beşiktaş görmek isterdim. Ancak benim ve kamuoyunun beklentisi yine haksız çıktı. Beşiktaş keyif vermedi. En kısa sürede geri kalan maçlarda geleceğe umut vermesi için skordan bağımsız olumlu performans göstermesi gerekir.


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