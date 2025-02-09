Keyif vermiyor
Beklenenden çok daha durgun, hareketsiz ve isteksiz başlayan maç böyle devam etti. Beşiktaş’ın Masuaku’nun ortasında Emirhan’ın kafayla attığı gol sonrasında Sivasspor’un oynama isteksizliğinde değişiklik olmadı. Bu tablonun sebebinin yeni antrenör Solskjaer’den kaynaklandığı düşünülmesin. Beşiktaş, tecrübe ve isim farkıyla bir adım öne çıkmayı bildi. Sivasspor’un ise ilk defa ligdeki durumu adına endişelenmesi gerekiyor. Formunu koruyan tek isim kaleci Ali Şaşal’dı. İki takımın da havlu atmış olduğu sahada okunuyordu. Kendi adıma üzücü taraf, karşılaşmanın doğum günüme denk gelmesinden dolayı farklı bir Beşiktaş görmek isterdim. Ancak benim ve kamuoyunun beklentisi yine haksız çıktı. Beşiktaş keyif vermedi. En kısa sürede geri kalan maçlarda geleceğe umut vermesi için skordan bağımsız olumlu performans göstermesi gerekir.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti