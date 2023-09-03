Basketbolun hali!

03 Eylül 2023 Pazar

Filenin Sultanları, spor tarihimizin gelmiş geçmiş en başarılı takımı olma yolunda. Ülkenin neredeyse tamamı soluklarını tutarak izliyor maçlarını. Çünkü umutlular, heyecanlandırıyorlar bu ülke insanını. Emeği geçen tüm voleybol camiasına teşekkürler. Dileğim bugün Avrupa şampiyonluğuna ulaşıp bir kez daha hepimizin gururu olmaları.

Bilmem dikkatinizi çekti mi, 2 hafta önce basketbolcuların olimpiyat eleme maçları vardı. Bir iki TV reklamı, bir iki basın açıklamasıyla maçlara çıktık, plajdan gelen Hırvatistan’a yenilip, Paris 2024 defterini kapattık. Hem de ön elemenin ön elemesinde. Niçin? Voleybol, ülke genelinde ve hatta Avrupa’da büyük bir sinerji yaratırken basketbol kritik maçın duyurusunu bile yapamadı. Ne yazık ki basketbolun üst yönetimi son yıllarda Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile yaratılan heyecanı soğuttu. Voleybol bazı şeyleri çok doğru yapıyor. Öncelikle Eczacıbaşı ve Vakıfbank altyapılarının üretkenliği Anadolu’nun en ücra köyüne kadar rol model olmuş. Akif Üstündağ gençliğinde üstelik çok başarılı profesyonel bir voleybolcu olmamasına rağmen bu branşı harika yönetti. Saha içinde de işler iyi. Küba asıllı Melissa Vargas’ı, “içimizden biri” gibi oynatıyor teknik kadro. Patlayıcı özelliği olan, üstelik takımdaşlık duygusuna sahip birine ihtiyaç vardı, vatandaşlık teklif ettiler, kabul ettirdiler ve Latin yıldız, F.Bahçe’den sonra ülkemizin de milli formasını giydi. Basketbol, üstelik elinde müthiş bir havuz olduğu halde ithal millilerden verim alamadı. Larkin’i oynatamadık, ikna ve mutlu edemedik. Keza, Wilbekin’le yolumuz denk gelmedi. Bir de bu isimlere para ve men cezası verdik.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF’deki bu başarısızlık görüntülü sevgisizliğe ne der bilmem, ama eminim eski Spor Bakanı ve şu sıralar Cumhurbaşkanı Danışmanı Akif Çağatay Kılıç’ın diyecekleri vardır. Çünkü Kılıç’ın basketbol ve voleybol federasyonlarındaki uzmanlığını hatta Bakan Kasapoğlu döneminde ilgi görmeyen önerilerinin doğru çıktığını biliyoruz. O yüzden, “Ne olacak bu basketbolun hali” deme zamanıdır. Not: Eski Bakan döneminde spor harici her yere (!) kaynak olan Spor Toto’nun, Spor Genel Müdürlüğü’ne 280 milyon ödemesi varmış zamanı geçen! Ödenmezse o federasyonlar topu atar, bizden uyarması!