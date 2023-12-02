Beşiktaş Başkanı kim olacak?

02 Aralık 2023 Cumartesi

Türk futbolunun kilit taşı Beşiktaş, bu hafta sonu başkanını seçiyor. Ahmet Nur Çebi ile yaşanan sportif başarısızlık camiayı seçime götürdü. Endüstriyel futbolda başkanların yazgıları ne yazık ki topun çerçeveyi bulup bulmamasıyla birlikte üretilecek futbol dışı katma değere bağlı. Özetle Beşiktaş’ı da G.Saray’ı da F.Bahçe’si de özellikle gayrimenkul işine girip al sat veya yap sat yapmazlar, markalarının üzerinden tüketim sektörüne girip buraları ciddiyetiyle yönetmezlerse batarlar.

Beşiktaş’ta 2 aday var. TJK Başkanı ve eski 2. başkan Serdal Adalı ile camianın 30 yıllık “ağabeyi”, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 2. Başkanı Hasan Arat. Adalı, Yıldırım Demirören ve Ahmet Nur Çebi’nin desteğini almış durumda. Fikret Orman ortada gibi dursa da Adalı’ya yakın olduğu söyleniyor. Kasa kolaylığı avantajını işaret eden bir destek sanki. Grupların da yüzde 55’i Adalı’nın yanında. Durum avantaj gibi gözükse de yukarıdaki eski başkanların bir bölümünün Beşiktaş’ı borç batağına sürükledikleri gerçeği de üyelerin kafasını karıştırmış.

Hasan Arat’ın adı her dönem spor bakanlığı için geçti. TMOK’taki görevi nedeniyle yurtdışı bağlantısı üst düzeyde. Chelsea’nin sahibi Todd Boehly ile arkadaşlar FIFA, UEFA ve IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) kongrelerinden. Keza PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile de dostlar. Bu takımlarda tutturamayan önemli yıldızları tıpkı Icardi örneğinde olduğu gibi piyasanın çok altına transfer edip sportif başarıyı hemen sağlayacak bir potansiyeli var. Bu durum da kasa kolaylığı kadar avantaj transfer döneminde. Ayrıca Beşiktaş’ın efsaneleri Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve o jenerasyonu da ekibine alması elini güçlendirmişe benziyor. Şifo Mehmet’in Serdal Adalı ile beraber olduğunu anımsatalım.

Kim kazanır sorusunun yanıtına gelirsek; eski bir Beşiktaşlı sporcu ve spor yöneticisi arkadaşım şu yanıtı verdi: “Hasan Arat, Serdal Adalı’nın ülke genelindeki gruplar üzerindeki etkisini görünce Ankara, Antalya ve Anadolu ziyaretleri ile kendini anlatmaya çalıştı. Eğer seçim günü hava bozmaz, katılım 10 binin üzerine çıkarsa Arat kazanır. 10 binin altında bir katılım olursa Adalı blok hareket edenler nedeniyle şanslı. Özellikle taraftar kimliğindeki gruplardan bağımsız Beşiktaşlılar, son 10 yılda yaşananlar nedeniyle Arat’ın yanında”. Bakalım kim kazanacak, ama önemli olan Arat ya da Adalı değil Beşiktaş’ın kazanması.