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Fırsatı kaçırmadı

09 Aralık 2024 Pazartesi

Fırsat maçıydı, geri çevirmedi Galatasaray! Değerinin çok üstünde bir 3 puanı hanesine işledi. Üstelik Türkiye’nin kış aylarında gidilecek en zor deplasmanı Sivas. Metehan’ın “acemice” atılışı eklenince handikap faktörü ikiye katlandı. Klasikleşen savunma hatalarını da bu kez sol bek Berkan’la yineleyince geriye düştüler. 

Hava soğuk, 10 kişi kalmışsın, gol yiyorsun. Aslında puan kaybı için senaryo tamamlanmıştı ki direniş başlattılar, mücadele ettiler ve Yunus’un biraz da şans kokan golüyle dengeyi kurup Osimhen’in -hâlâ koruduğu- süratiyle kazanılan penaltıyla öne geçip ikinci yarıda da Barış Alper’in gerçekten akıl dolu vuruşuyla skor üretip galibiyeti garantilediler. Oyuncu kalitesi ve farkı bu olmalı. Elbette direkler de bu kez Galatasaray’ın yanındaydı. 

Hakeme gelince; rezalet bir yönetim sözü Turgut Doman için övgü… Tek doğru kararı Galatasaraylı Metehan’a çıkardığı kırmızı kart. Çift sarı karttan Soko’yu atamadı. Crisis’in  Mertens’in bileğine basışına ses çıkarmadı. Hem de gözünün önünde. “Eh, madem bileğe basmak serbest” diyen Manaj maçın önüne geçen  hareketi yaptı. Barış Alper’i bile-isteye yaraladı. Yani baştan düğmeyi  yanlış ilikledi hakem Doman. Sarı kartlık hareketleri saymıyorum, kasıtlı dirsekleri de…

Katarlı yayıncı beIN Sports’un işine gelmeyen (mesela Mertens’in bileğine atılan tekme) pozisyonları vermemesi de unutulmamalı. Sen yayıncısın kafana göre pozisyon seçemezsin! 

Elbette burada en yanlış düğme hakem Doman değil. Örneğin hakemken adı Aliço lakaplı mafya Ali Fevzi Bir ile anılan Ferhat Gündoğdu’nun MHK Başkanı yapılışı, onun da KKTC ‘de  cirit atan Ahmet Şahin’i ikinci adam olarak seçmesi bir başka yanlıştı. Daha büyük yanlış, UEFA İcra Kurulu üyesi Servet Yardımcı’yı harcayıp piyangodan çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu TFF gibi bir devlet kurumunun başına getirmekti ki, şimdi hakem hatalarından ağlayan Kulüpler birliği Vakfı’nın bu işte vebali çoktur.


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