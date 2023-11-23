G.Saraylı Fikret!
Yıllar önce F.Bahçe muhabirliği günlerimde, Fikret Arıcan ve Fikret Kırcan büyüklerimle sohbet etme şansı bulmuştum. 1980’lerin sonuydu. Rahmetli Halit Deringör de “Kim küçük, kim büyük Fikret sor bakalım, iki Fikret’i yan yana bulamazsın” dedi şaka yollu. Elbette 1911 doğumlu kulüp başkanı Arıcan, 1919’lu Kırcan’dan büyüktü ve lakabı da Büyük Fikret’ti. Sohbette yanılmıyorsam Fikret Arıcan, “Biz sahaların büyüğüyüz, edebiyat dünyamızın büyüğü de Tevfik Fikret’tir” demişti. Oysa Tevfik Fikret, F.Bahçe’nin ezeli rakibi G.Saray’a mensuptu. Lise müdürlüğünün yanı sıra spora, futbola merakı nedeniyle, gençlere antrenman yaptırırmış anlatılanlara göre. Ve yine kayıtlara göre 1910’lu yıllardaki bir İstanbul şampiyonluğuna da adını yazdırmıştı. Çalıştırdığı takımda da Ahmet Robenson, Hüsnü Kayacan, Celal İbrahim (Kürt Celal), Emin Bülent gibi isimlerin olduğunu görüyoruz. Sonradan Kürt Celal Çanakkale Savaşı’na katılıp 1917’de Şam’da şehit düşmüştü. Evet, Tevfik Fikret 12 bini sağ, 19 bin G.Saray Spor Kulübü üyesinden biri. Ancak Türkiye onu, “Galatasaraylı Fikret” olarak değil, şair ve düşünür Tevfik Fikret olarak tanır. Ve o Tevfik Fikret, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinden etkilendiği bir düşünürdür. Hatta gazetemiz yazarı Öner Yağcı, Tefik Fikret kitabında şu satırlara yer verir: “Ferda’yı, Sis’i, Rücu’yu ve Mehmet Akif’e karşı Fikret’in yazdığı şiir okununca Atatürk çevresindekilere döner: ‘Başka hangi şair böyle güzel ve inkılapçı şiirler yazmıştır?’ diye sorar ve ‘Fikret’in inkılapçı bir şair olduğunu, zamanın haksızlığı ve geriliği ile mücadele ettiğini’ söyler.”
Görüldüğü üzere Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti’nde Tevfik Fikret’in de tuzu vardır. Öncelikle Tevfik Fikret devrimcidir. Korkmadan ‘inkılap’ sözcüğünü kullanır. Dönemin saltanat, eğitim, din anlayışına baş kaldırır. Toplumdaki kadın erkek dengesine dikkat çeker. Sis şiiriyle Abdülhamid döneminin tüm defolarını ortaya koyar. Tarihi Kadim’de de zulüm, baskı, adaletsizlik, çıkar, adam kayırma çarkına ortaya çıkarır. 31 Mart ayaklanmasında, gericilerin Mektebi Sultani’yi yıkacakları haberi duyulur duyulmaz da kendisini lisenin kapısına zincirler. Ve Tevfik Fikret, ezeli rakipleri Fenerbahçe’nin iki önemli karakteri Fikret Arıcan ve Fikret Kırcan’ın dediği gibi alkışlanacak bir Galatasaraylıydı, camialar birbirine düşman değildi.
GSYİAD GELENEĞİ
Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği GSYİAD’ın bugün Sarı-Kırmızı kareler fotoğraf yarışması var. 20 yılı aşkın süredir ısrarla bu yarışmayı düzenleyip, sıralamaya giren eserlerden oluşan bir takvim yapıyorlar, üyelerine gönderiyorlar. Şimdiki başkan İbrahim Hatipoğlu başta olmak üzere emekleri olan Metin Öztürk, İsmail Sarıkaya’yı da bu yarışmayı gelenekselleştirdikleri için kutlamak gerek.
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