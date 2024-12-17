Arif Kızılyalın
Heyecan
Yılın en iyi maçlarındandı. Karşılıklı goller, asistler, kurtarışlar ve uzatmalardaki gol uzun süre zihinlerden silinmeyecek türdendi. Galatasaray’ın baskılı oyunu ile başlayan heyecan fırtınasında; Yunus’un müthiş asisti, Mertens’in akıl dolu golü, hemen ardından Trabzon’un Ozan’la skoru eşitleyişi, bir adım sonra Yunus’un jeneriklik sayısı solukları kesti. Cham, Nwakaeme ve Ozan sazı ele alınca bu kez Trabzon 3-2’yi buldu. Batshuayi’nin penaltısı maçı 3-3’ü getirdi. Uğurcan ve direkler direniyordu ki Batshuayi’nin zorlayışı, Ali’nin ters vuruşu Galatasaray’ı 4-3’lük zafere taşıdı.
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