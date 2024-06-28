Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kaos bize yarıyor

28 Haziran 2024 Cuma

Mehmet Büyükekşi’yi sevmeyebilirsiniz, Hamit Altıntop’tan hoşlanmayabilirsiniz ama “Bizim Çocukları” sevmezseniz, Türkiye-Portekiz maçında “Biji Portekiz” diyen şahıstan farkınız kalmaz. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim dedim. İşin öteki tarafına gelirsek; biz kötü takım değiliz. Eksikler çok, geniş kadroda olanlar, olması gerekenler, Montella’nın bazen dahiyane bazen garip hamlelerini geçelim. Futbolun doğasında var. Ama Portekiz şoku sonrası bize bir kıvılcım gerekiyordu; Arda Güler’le Montella’yı kapıştırdık, sonra topçusu, popçusu, siyasetçisi devreye girdi, ortalık karıştı. Dışarıdaki kavga içeride sükûnet demekti. Zaten takım birbirine sarılınca top çerçeveyi buluyor. Çıktık açık alınla Çekya’yı geçtik, son 16’da da en uygun rakip Avusturya ile eşleştik. Hazırlık maçındaki farklı yenilgiyi unutun, Fransa, İngiltere ve İspanya’dan 50 kere daha boy ölçüşecek bir takım. Hakan Çalhanoğlu yok cezalı. Arda ön plana çıkar. Samet cezalı, Abdülkerim oynar. Gerisi teferruattır. Ama hızlıca oynamak gerekiyor. Ferdi’den 1-2 tane daha olsa! Bir de 6 yediğimiz Avusturya maçı sonrası Viyana basını bizi nasıl aşağılamış onu gösteren küpürleri bulsun birileri maç öncesi iyi geliyor kaos. Hatırlayın 2000’i, 2002’yi, 2008’i... 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Kaos bize yarıyor 28 Haziran 2024
Almanya’da neler oluyor? 26 Haziran 2024
Yanlışlar! 24 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Mecelle'den alıntının gizemi
Özdemir İnce
Özdemir İnce Siz kendinizi yenileyin efendiler
Olaylar Ve Görüşler
Komuta birliği ilkesi ve KHK - Cihangir dumanlı
Olaylar Ve Görüşler
Meslek okullarının önemi - Kaya Özgen
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan MİT Gerçeği
Sertaç Eş
Sertaç Eş Nasıl bir Türkiye?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Sağlık... Hekimlerin seçim günü...
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Kaos bize yarıyor
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Erdemli insanlar yurdu
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Emekli aylığı yönünden 2024’mü yoksa 2025 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Ümitli olmalıyız

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik

Bu tarihten itibaren geçerli olacak! Temassız işlem limitinde değişiklik
Rusya, Donetsk bölgesinde Ukrayna mevzilerini vurdu

Rusya, Donetsk bölgesinde Ukrayna mevzilerini vurdu
Son Dakika... Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Makam aracıyla sınırda insan kaçakçılığı yapan general gözaltına alındı!

Son Dakika... Cumhuriyet ortaya çıkarmıştı: Makam aracıyla sınırda insan kaçakçılığı yapan general gözaltına alındı!
Cumhuriyet için 46 yıl kalem tutan gazeteci: Yunus Nadi Abalıoğlu

Cumhuriyet için 46 yıl kalem tutan gazeteci: Yunus Nadi Abalıoğlu
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması

Son dakika... Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
Yozgat’ta ATV sürücüsü istinat duvarından düştü

Yozgat’ta ATV sürücüsü istinat duvarından düştü
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde Genel Güvenlik Yönetmeliği ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomotivde Genel Güvenlik Yönetmeliği ertelendi
İzmir’de Seçil Erzan vakası; 200 milyon liralık vurgun iddiası

İzmir’de Seçil Erzan vakası; 200 milyon liralık vurgun iddiası