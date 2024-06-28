Kaos bize yarıyor
Mehmet Büyükekşi’yi sevmeyebilirsiniz, Hamit Altıntop’tan hoşlanmayabilirsiniz ama “Bizim Çocukları” sevmezseniz, Türkiye-Portekiz maçında “Biji Portekiz” diyen şahıstan farkınız kalmaz. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim dedim. İşin öteki tarafına gelirsek; biz kötü takım değiliz. Eksikler çok, geniş kadroda olanlar, olması gerekenler, Montella’nın bazen dahiyane bazen garip hamlelerini geçelim. Futbolun doğasında var. Ama Portekiz şoku sonrası bize bir kıvılcım gerekiyordu; Arda Güler’le Montella’yı kapıştırdık, sonra topçusu, popçusu, siyasetçisi devreye girdi, ortalık karıştı. Dışarıdaki kavga içeride sükûnet demekti. Zaten takım birbirine sarılınca top çerçeveyi buluyor. Çıktık açık alınla Çekya’yı geçtik, son 16’da da en uygun rakip Avusturya ile eşleştik. Hazırlık maçındaki farklı yenilgiyi unutun, Fransa, İngiltere ve İspanya’dan 50 kere daha boy ölçüşecek bir takım. Hakan Çalhanoğlu yok cezalı. Arda ön plana çıkar. Samet cezalı, Abdülkerim oynar. Gerisi teferruattır. Ama hızlıca oynamak gerekiyor. Ferdi’den 1-2 tane daha olsa! Bir de 6 yediğimiz Avusturya maçı sonrası Viyana basını bizi nasıl aşağılamış onu gösteren küpürleri bulsun birileri maç öncesi iyi geliyor kaos. Hatırlayın 2000’i, 2002’yi, 2008’i...
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