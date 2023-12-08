Maça çıkmayın, ama...

08 Aralık 2023 Cuma

Galatasaray’la Fenerbahçe, Süper Kupa için 20 gün sonra Riyad’ın yolunu tutacak. Görünen o ki, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF, Suudi Arabistan sevdasından vazgeçmiyor. Öyle ki kulüplerin en yetkilisi isimlerinin yaptığı, “Cumhuriyetimizin 100. yılındaki bu maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayalım” çağrısı bile Riva’da karşılık bulmadı. G.Saray’da Dursun Özbek, Metin Öztürk, Divan Başkanı Aykutalp Derkan, F.Bahçe’de Ali Koç, Can Gebetaş ve Divan Başkanı Uğur Dündar maçın Türkiye’ye alınması için sayısız açıklama yaptı ama federasyonu Arabistan kararından caydıramadılar. Siyaset tarafı da geri adım attıramadı TFF’ye. CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek demediğini bırakmadı, Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in, “Kulüpler, Türk milleti istemiyor, niçin ısrar ediyorsunuz?” sorusu yanıtsız kaldı. TFF’nin bazı üyelerinin bile istemeye istemeye Suudi Arabistan kararına uyduğunu biliyoruz.

Görünen o ki, yoğun lig, kupa ve Avrupa trafiğinde F.Bahçe ile G.Saray, 3-5 petro-dolar karşılığı Riyad’a zorla götürülüyor. Üstelik fikstürün azizliğine bakın ki, iki takım Süper Kupa’dan birkaç gün önce ligde karşılaşacak. Yani beklenen, üzerine destanlar yazılacak bir havası da yok bu Riyad randevusunun. Öyleyse?

“İnat” deyip geçiştirmeyeceksek, TFF bu yanlıştan dönmeli. Yok federasyon dönmüyorsa geriye tek çare kalıyor. Maçı protesto etmek. Yanlış anlaşılmasın, G.Saray ya da F.Bahçe’ye sahaya çıkmayın demiyoruz, çıkın oynayın. Ancak yoğun maç trafiğinde 3-4 gün önce ligde kapışmışken, üstelik yeni yıl tatili arasında gelin as kadrolarınızı İstanbul’da bırakın, 19 yaşaltı takımları ile Süper Kupa’ya çıkın; çıkın ki, futbolun asıl sahibi, “yarı atanmış-yarı seçilmiş” federasyon mu, yoksa tarihleri cumhuriyetle yaşıt kulüpler mi herkes görsün!

Toplamı 43.2 milyon doları bulan Seçil Erzan dolandırıcılığında her geçen gün yeni bir sayfa açılıyor. İş artık geriye dönük WhatsApp mesajlarına kadar gitti. Türk futboluna yön veren çok sayıda futbolcu ve teknik adam nasıl onca parayı kaptırmış inanılır gibi değil. Galatasaray-Manchester maçında eski bir futbolcuya rastladım, konu açıldı, yorumu ilginçti: “Canavarı biz yarattık. Parasını çekmeye bankaya bile gitmeye üşenen, parasını bile şubedeki çalışanlara çektiren insanlar topluluğuyuz. Oh oldu bize...”